Рианна поддержала A$AP Rocky в суде

В Лос-Анджелесе в США продолжается судебный процесс против рэпера A$AP Rocky, которого обвиняют в нападении на друга. На заседании присутствовала его жена, поп-звезда Рианна, которая поддерживала музыканта вместе с его семьей.

Как сообщает BBC, рэпера A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, обвиняют в том, что он наставил пистолет на своего бывшего друга и несколько раз выстрелил. Рэпер не признал себя виновным, а его адвокаты заявляют, что оружие было бутафорским, а потерпевший стремится лишь к финансовой выгоде.