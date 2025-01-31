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Рианна поддержала A$AP Rocky в суде

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Фото статьи
Фото: Ik Aldama

В Лос-Анджелесе начался суд над рэпером A$AP Rocky по обвинению в нападении на бывшего друга с использованием оружия. Рианна присутствовала в зале суда вместе с семьей рэпера, которому грозит до 24 лет заключения, сообщает BBC.

В Лос-Анджелесе в США продолжается судебный процесс против рэпера A$AP Rocky, которого обвиняют в нападении на друга. На заседании присутствовала его жена, поп-звезда Рианна, которая поддерживала музыканта вместе с его семьей.

Рианна, которая воспитывает с A$AP Rocky двоих детей, находилась в зале суда вместе с семьей A$AP Rocky.

Судебный процесс начался в пятницу. Сейчас рэперу может грозить до 24 лет тюрьмы.

Как сообщает BBC, рэпера A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, обвиняют в том, что он наставил пистолет на своего бывшего друга и несколько раз выстрелил. Рэпер не признал себя виновным, а его адвокаты заявляют, что оружие было бутафорским, а потерпевший стремится лишь к финансовой выгоде.

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