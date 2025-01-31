ВИДЕО «Я доводила мужчин до слез!» Самый сексуальный финансист Таллинна о забавных уличных знакомствах

Хотя у Людмилы на сайте знакомств более десяти тысяч лайков, и она даже иногда договаривается о реальных свиданиях, они, как правило, ни к чему не приводят. Возможно, виной тому высокие требования к мужчине. Например, рядом с собой Людмила не видит наемного работника.

Материальное положение мужчины тоже играет роль: красотке-финансисту не хочется решать чужие проблемы. «Я хочу разделить с мужчиной свою счастливую жизнь», - объясняет Людмила, привыкшая сама себя обеспечивать и ни в чем себе не отказывать.

Людмила Будникова: «Мы живем в материальном мире, и успех измеряется деньгами!» Фото: Tairo Lutter

Неудивительно, что с эффектной брюнеткой мужчины постоянно пытаются познакомиться - даже на улице. «Однажды я садилась в такси, меня мельком увидел мужчина, сел в свою машину и поехал за мной следом. Это было неожиданно, но очень приятно», - рассказывает Людмила.

«Я всегда даю свой номер телефона, если мужчина решил познакомиться со мной на улице, - честно признаётся она. - Дайте мужчине шанс проявить себя. А вот как он им воспользуется - это уже другой вопрос».

Будникова уверена: в пословице «с милым рай и в шалаше» есть доля правды, но только если речь идет о 20-летних. «Когда человеку 30 или 40 лет, у меня возникают вопросы: чем он занимался все это время, если у него до сих пор шаткое финансовое положение?» - спрашивает героиня выпуска Limon LIVE.

Ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Tairo Lutter