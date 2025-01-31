Финансист Людмила Будникова откровенно рассказала, почему до сих пор не встретила мужчину своей мечты. Сильная и независимая красотка не испытывает нехватки в поклонниках: «Мужчины знакомятся со мной повсюду - и на улице, и в интернете, но…»
ВИДЕО ⟩ «Я доводила мужчин до слез!» Самый сексуальный финансист Таллинна о забавных уличных знакомствах
Магистрант экономического факультета Тартуского университета, финансист Людмила Будникова признается, что стереотип «красивая - значит, глупая» преследует ее на протяжении всей жизни.
«Людям кажется, что финансисты должны выглядеть немного по-другому, - объясняет героиня свежего выпуска Limon LIVE. - Я консультирую инвесторов уже более 15 лет, и когда прихожу на первую встречу, обычно сталкиваюсь с шоковой реакцией. Клиенты впадают в ступор, думают, что произошла ошибка. Они ожидают увидеть на встрече совсем другого человека».
Однако ситуация быстро меняется, когда Людмила начинает разговор. Собеседник понимает, что за ее яркой, сексуальной внешностью стоят глубокие знания, компетентность и опыт.
Несмотря на свою эффектную внешность и умение общаться с людьми, Людмила уже два с половиной года не состоит в отношениях. Она живет с сыном-подростком и наслаждается этой жизнью. Однако успешная леди все же мечтает встретить свою вторую половинку, при этом к будущему избраннику предъявляет высокие требования.
«Я ищу своего короля, - с улыбкой разводит руками Людмила. - На меньшее я не согласна! Мне важно восхищаться мужчиной: его амбициями, целями, решительностью, силой, интеллектом, чувством юмора. Но, как выяснилось, такое комбо встречается нечасто».
Эффектная брюнетка признается, что зарегистрирована на сайте знакомств. «Чего скрывать?! Я такая же женщина, как и все остальные, - говорит Людмила. - У меня есть примеры успешных знакомств. Моя сестра, например, вышла замуж благодаря сайту знакомств. Почему мне не может так повезти?»
Хотя у Людмилы на сайте знакомств более десяти тысяч лайков, и она даже иногда договаривается о реальных свиданиях, они, как правило, ни к чему не приводят. Возможно, виной тому высокие требования к мужчине. Например, рядом с собой Людмила не видит наемного работника.
Материальное положение мужчины тоже играет роль: красотке-финансисту не хочется решать чужие проблемы. «Я хочу разделить с мужчиной свою счастливую жизнь», - объясняет Людмила, привыкшая сама себя обеспечивать и ни в чем себе не отказывать.
Неудивительно, что с эффектной брюнеткой мужчины постоянно пытаются познакомиться - даже на улице. «Однажды я садилась в такси, меня мельком увидел мужчина, сел в свою машину и поехал за мной следом. Это было неожиданно, но очень приятно», - рассказывает Людмила.
«Я всегда даю свой номер телефона, если мужчина решил познакомиться со мной на улице, - честно признаётся она. - Дайте мужчине шанс проявить себя. А вот как он им воспользуется - это уже другой вопрос».
Будникова уверена: в пословице «с милым рай и в шалаше» есть доля правды, но только если речь идет о 20-летних. «Когда человеку 30 или 40 лет, у меня возникают вопросы: чем он занимался все это время, если у него до сих пор шаткое финансовое положение?» - спрашивает героиня выпуска Limon LIVE.
К выбору окружения Людмила относится придирчиво, но и к себе предъявляет высокие требования. «Я точно не идеальна, но я уникальна! - восклицает она. - Я непростой человек, но со мной никогда не бывает скучно. Я любознательна, люблю учиться и пробовать новое».
Говоря о своих недостатках, Людмила признается, что бывает слишком эмоциональной и прямолинейной.
«В моей жизни были случаи, когда я доводила мужчин до слез, но потом они были мне благодарны, - говорит Людмила. - Часто люди просто не хотят брать на себя ответственность и всю жизнь жалуются. Я этого категорически не принимаю, - говорит она. - Если я вижу сто-пятьсот вариантов, как изменить ситуацию, а человек только ноет… Простите, но лучше ему уйти из моего поля зрения. Иначе будет очень некомфортно».
На вопрос о семейном бюджете и способах избежать ссор из-за денег Людмила отвечает уверенно: «Зависеть от другого человека - это слишком большой риск!»
Она считает, что каждый взрослый человек должен быть готов нести финансовую ответственность за себя, а если есть дети - и за них.
«Женщин это касается в первую очередь. Я не рекомендую полностью полагаться на мужчину в этом вопросе. Если женщина решает родить ребенка, она должна быть готова к тому, что в жизни может случиться всё что угодно, и ей придется заботиться о себе и ребенке самостоятельно. Подушка безопасности должна быть», - подчеркивает Людмила.
Но если говорить не о критических ситуациях, то ей самой, как женщине, импонирует модель, в которой мужчина берет финансовую ответственность за семью. Так женщина чувствует любовь, заботу, безопасность. Она может положиться на своего мужчину.
А вот если, по словам Людмилы, муж зарабатывает меньше жены, есть риск, что она перестанет его уважать.«Для мужчины важно зарабатывать больше своей женщины, потому что это один из главных способов самоутверждения, - уверена Людмила. - Если у женщин есть много способов реализоваться, то у мужчин этот вариант - основной. Мы живем в материальном мире, и успех измеряется деньгами!»
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