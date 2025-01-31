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ВИДЕО «Я доводила мужчин до слез!» Самый сексуальный финансист Таллинна о забавных уличных знакомствах

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Финансист Людмила Будникова откровенно рассказала, почему до сих пор не встретила мужчину своей мечты. Сильная и независимая красотка не испытывает нехватки в поклонниках: «Мужчины знакомятся со мной повсюду - и на улице, и в интернете, но…»

Магистрант экономического факультета Тартуского университета, финансист Людмила Будникова признается, что стереотип «красивая - значит, глупая» преследует ее на протяжении всей жизни.

«Людям кажется, что финансисты должны выглядеть немного по-другому, - объясняет героиня свежего выпуска Limon LIVE. - Я консультирую инвесторов уже более 15 лет, и когда прихожу на первую встречу, обычно сталкиваюсь с шоковой реакцией. Клиенты впадают в ступор, думают, что произошла ошибка. Они ожидают увидеть на встрече совсем другого человека».

Финансист Людмила Будникова: «Я ищу своего короля. На меньшее я не согласна!»
Финансист Людмила Будникова: «Я ищу своего короля. На меньшее я не согласна!» Фото: Tairo Lutter

Однако ситуация быстро меняется, когда Людмила начинает разговор. Собеседник понимает, что за ее яркой, сексуальной внешностью стоят глубокие знания, компетентность и опыт.

Несмотря на свою эффектную внешность и умение общаться с людьми, Людмила уже два с половиной года не состоит в отношениях. Она живет с сыном-подростком и наслаждается этой жизнью. Однако успешная леди все же мечтает встретить свою вторую половинку, при этом к будущему избраннику предъявляет высокие требования.

«Я ищу своего короля, - с улыбкой разводит руками Людмила. - На меньшее я не согласна! Мне важно восхищаться мужчиной: его амбициями, целями, решительностью, силой, интеллектом, чувством юмора. Но, как выяснилось, такое комбо встречается нечасто».

Людмила Будников: «Я точно не идеальна, но я уникальна!»
Людмила Будников: «Я точно не идеальна, но я уникальна!» Фото: Tairo Lutter

Эффектная брюнетка признается, что зарегистрирована на сайте знакомств. «Чего скрывать?! Я такая же женщина, как и все остальные, - говорит Людмила. - У меня есть примеры успешных знакомств. Моя сестра, например, вышла замуж благодаря сайту знакомств. Почему мне не может так повезти?»

Хотя у Людмилы на сайте знакомств более десяти тысяч лайков, и она даже иногда договаривается о реальных свиданиях, они, как правило, ни к чему не приводят. Возможно, виной тому высокие требования к мужчине. Например, рядом с собой Людмила не видит наемного работника.

Материальное положение мужчины тоже играет роль: красотке-финансисту не хочется решать чужие проблемы. «Я хочу разделить с мужчиной свою счастливую жизнь», - объясняет Людмила, привыкшая сама себя обеспечивать и ни в чем себе не отказывать.

Людмила Будникова: «Мы живем в материальном мире, и успех измеряется деньгами!»
Людмила Будникова: «Мы живем в материальном мире, и успех измеряется деньгами!» Фото: Tairo Lutter

Неудивительно, что с эффектной брюнеткой мужчины постоянно пытаются познакомиться - даже на улице. «Однажды я садилась в такси, меня мельком увидел мужчина, сел в свою машину и поехал за мной следом. Это было неожиданно, но очень приятно», - рассказывает Людмила.

«Я всегда даю свой номер телефона, если мужчина решил познакомиться со мной на улице, - честно признаётся она. - Дайте мужчине шанс проявить себя. А вот как он им воспользуется - это уже другой вопрос».

Будникова уверена: в пословице «с милым рай и в шалаше» есть доля правды, но только если речь идет о 20-летних. «Когда человеку 30 или 40 лет, у меня возникают вопросы: чем он занимался все это время, если у него до сих пор шаткое финансовое положение?» - спрашивает героиня выпуска Limon LIVE.

Ведущая Limon LIVE Светлана Карабут.
Ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Tairo Lutter

К выбору окружения Людмила относится придирчиво, но и к себе предъявляет высокие требования. «Я точно не идеальна, но я уникальна! - восклицает она. - Я непростой человек, но со мной никогда не бывает скучно. Я любознательна, люблю учиться и пробовать новое».

Говоря о своих недостатках, Людмила признается, что бывает слишком эмоциональной и прямолинейной.

«В моей жизни были случаи, когда я доводила мужчин до слез, но потом они были мне благодарны, - говорит Людмила. - Часто люди просто не хотят брать на себя ответственность и всю жизнь жалуются. Я этого категорически не принимаю, - говорит она. - Если я вижу сто-пятьсот вариантов, как изменить ситуацию, а человек только ноет… Простите, но лучше ему уйти из моего поля зрения. Иначе будет очень некомфортно».

Финансист Людмила Будникова в студии Limon LIVE.
Финансист Людмила Будникова в студии Limon LIVE. Фото: Tairo Lutter

На вопрос о семейном бюджете и способах избежать ссор из-за денег Людмила отвечает уверенно: «Зависеть от другого человека - это слишком большой риск!»

Она считает, что каждый взрослый человек должен быть готов нести финансовую ответственность за себя, а если есть дети - и за них.

«Женщин это касается в первую очередь. Я не рекомендую полностью полагаться на мужчину в этом вопросе. Если женщина решает родить ребенка, она должна быть готова к тому, что в жизни может случиться всё что угодно, и ей придется заботиться о себе и ребенке самостоятельно. Подушка безопасности должна быть», - подчеркивает Людмила.

Но если говорить не о критических ситуациях, то ей самой, как женщине, импонирует модель, в которой мужчина берет финансовую ответственность за семью. Так женщина чувствует любовь, заботу, безопасность. Она может положиться на своего мужчину.

Финансист Людмила Будникова и ведущая Светлана Карабут.
Финансист Людмила Будникова и ведущая Светлана Карабут. Фото: Tairo Lutter

А вот если, по словам Людмилы, муж зарабатывает меньше жены, есть риск, что она перестанет его уважать.«Для мужчины важно зарабатывать больше своей женщины, потому что это один из главных способов самоутверждения, - уверена Людмила. - Если у женщин есть много способов реализоваться, то у мужчин этот вариант - основной. Мы живем в материальном мире, и успех измеряется деньгами!»

Смотрите свежий выпуск Limon LIVE - он точно поднимет вам настроение!

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