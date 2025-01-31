ОЧАРОВАТЕЛЬНА Кейт Миддлтон идет по стопам принцессы Дианы

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила детский хоспис Tŷ Hafan в Южном Уэльсе, а позже - текстильную фабрику в городе Амманфорд. Это стало частью ее постепенного возвращения к выполнению королевских обязанностей.
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День для Кейт начался с визита в хоспис, где она появилась в клетчатом платье Zara с декоративным бантом и распущенными волосами. Ее приветствовали сотрудники учреждения, но вскоре принцесса направилась прямо в игровую зону, где встретилась с детьми.
Она присоединилась к сеансу музыкальной терапии, играла с детьми на музыкальных инструментах и оставила после себя цветной отпечаток ладони - жест, который когда-то раньше совершил и король Карл.
Трогательные моменты с детьми и их семьями
В хосписе Кэтрин беседовала с семьями и детьми. «Что тебе здесь нравится больше всего?» - спросила она девочку, сидящую в инвалидном кресле. Когда девочка ответила, что любит музыку, Кэтрин поинтересовалась: «А ты играла на каких-нибудь инструментах?» После этого она взяла в руки погремушку и легко встряхнула ее, вызвав у девочки смех и побудив ее продемонстрировать свои навыки игры на ксилофоне.
Общаясь с родителями, Кэтрин призналась, что понимает их трудности. «Поддержка, которую вы здесь получаете, - это настоящий спасательный круг», - отметила она.
В честь визита Кенсингтонский дворец передал хоспису новые музыкальные инструменты, чтобы продолжить поддержку терапевтических сеансов, пишет Daily Mail.
Искренняя преданность
Перед уходом Кэтрин помогла четырехлетней Мэгги оставить отпечаток ладони и, смеясь, спросила: «Щекотно?» Затем она покрыла свою руку красной краской и прижала ее к бумаге. «Надо было снять лак с ногтей», - пошутила принцесса.
Этот отпечаток разместят на стене хосписа рядом с ладошками других детей и их семей.
В конце визита принцесса сказала: «Это был по-настоящему особенный день».
Позже 10-летняя Лотти призналась, что ей очень понравилось раскрашивать руку принцессы. По словам ее матери, хоспис стал для их семьи вторым домом, а Кэтрин - идеальной покровительницей: «Этот день наши дети никогда не забудут».
По данным источников, возвращение Кэтрин к королевским обязанностям тщательно спланировано, чтобы она могла продолжать восстановление и адаптироваться к новому этапу жизни.