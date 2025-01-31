ОЧАРОВАТЕЛЬНА Кейт Миддлтон идет по стопам принцессы Дианы

День для Кейт начался с визита в хоспис, где она появилась в клетчатом платье Zara с декоративным бантом и распущенными волосами. Ее приветствовали сотрудники учреждения, но вскоре принцесса направилась прямо в игровую зону, где встретилась с детьми.

Она присоединилась к сеансу музыкальной терапии, играла с детьми на музыкальных инструментах и оставила после себя цветной отпечаток ладони - жест, который когда-то раньше совершил и король Карл.

Кейт Миддлтон оставила отпечаток своей ладони в детском хосписе. Фото: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Трогательные моменты с детьми и их семьями

В хосписе Кэтрин беседовала с семьями и детьми. «Что тебе здесь нравится больше всего?» - спросила она девочку, сидящую в инвалидном кресле. Когда девочка ответила, что любит музыку, Кэтрин поинтересовалась: «А ты играла на каких-нибудь инструментах?» После этого она взяла в руки погремушку и легко встряхнула ее, вызвав у девочки смех и побудив ее продемонстрировать свои навыки игры на ксилофоне.

Общаясь с родителями, Кэтрин призналась, что понимает их трудности. «Поддержка, которую вы здесь получаете, - это настоящий спасательный круг», - отметила она.

В честь визита Кенсингтонский дворец передал хоспису новые музыкальные инструменты, чтобы продолжить поддержку терапевтических сеансов, пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон играла с детьми в хосписе и беседовала с их родителями. Фото: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Искренняя преданность

Перед уходом Кэтрин помогла четырехлетней Мэгги оставить отпечаток ладони и, смеясь, спросила: «Щекотно?» Затем она покрыла свою руку красной краской и прижала ее к бумаге. «Надо было снять лак с ногтей», - пошутила принцесса.

Этот отпечаток разместят на стене хосписа рядом с ладошками других детей и их семей.

Кейт Миддлтон раскрашивает руку ребенка в хосписе. Фото: /ZUMAPRESS.com / Scanpix

В конце визита принцесса сказала: «Это был по-настоящему особенный день».

Позже 10-летняя Лотти призналась, что ей очень понравилось раскрашивать руку принцессы. По словам ее матери, хоспис стал для их семьи вторым домом, а Кэтрин - идеальной покровительницей: «Этот день наши дети никогда не забудут».

По данным источников, возвращение Кэтрин к королевским обязанностям тщательно спланировано, чтобы она могла продолжать восстановление и адаптироваться к новому этапу жизни.