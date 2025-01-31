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«Февраль будет похож на реактивный самолет»: астролог предупредила жителей Эстонии о крутых виражах

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Астролог
Астролог Фото: Erakogu

Астролог Кристина Иванова составила прогноз для всех знаков Зодиака на февраль 2025 года специально для читателей портала Limon.ee. Скорее узнайте, чего ожидать в новом месяце и к чему лучше заранее подготовиться!

«Февраль будет похож на маленький реактивный самолет, - предупреждает астролог Кристина Иванова. - Две планеты, ответственные за нашу активность и реализацию планов, выходят из фазы ретроградности».

По словам астролога, Марс начнет «вести себя хорошо» лишь с 24 февраля. Поэтому покупку автомобиля, техники и любых крупных металлических предметов лучше отложить до конца месяца.

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