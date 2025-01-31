Самый богатый человек Европы придумал новую фразу для увольнения: как она звучит

Бернар Арно, пятый по богатству человек в мире и самый богатый миллиардер Европы, глава LVMH, материнской компании Louis Vuitton, Dior, Fendi, Tiffany & Co и нескольких других люксовых брендов, придумал новую фразу для увольнения. 75-летний Арно утверждает, что те, кто потерял работу в его фирме, на самом деле «повышаются» на лучшие должности в других компаниях. Об этом пишет NY post.

Арно сделал необычные комментарии во время телеконференции, посвященной финансовым результатам корпорации люксовых брендов LVMH, используя корпоративный жаргон.

По данным Fortune, французский миллиардер обмолвился, обсуждая решение социальной медиа-компании META уволить неэффективных сотрудников. Он назвал это «продвижением за пределами компании».

Оруэлловский оборот речи был призван смягчить заявление Арно о том, что культовый ювелирный дом Tiffany's Jewelers также подвергнется сокращению.

В другом выражении мыслей бизнес-магнат назвал Tiffany's «спящей красавицей» и заявил на собрании акционеров, что компания будет возрождена за счет сокращения штата сотрудников.

По данным Fortune, ни Арно, ни LVMH не объявили, сколько сотрудников будут «повышены за пределами компании» или когда начнутся сокращения.

«​Когда вы привыкли спать в течение десяти лет, и от вас внезапно требуют проявить решительность и достичь высоких целей, некоторые люди не могут этого сделать», - сказал Арно во время пресс-конференции, посвященной финансовым результатам.