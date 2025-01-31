Умерла певица и актриса Марианна Фейтфулл

В 1965 году она выпустила свой одноименный дебютный альбом, в который вошли ее сингл, занявший девятое место в британском чарте, а также хит номер четыре Come And Stay With Me, а также последующий альбом Come My Way, в основном состоящий из фолк-каверов.

С 1966 по 1970 год Фейтфулл встречалась с Миком Джаггером после его разрыва с моделью и актрисой Крисси Шримптон.

Известно, что в 1967 году во время печально известной облавы на наркоторговцев в загородном доме гитариста Rolling Stones Кита Ричардса ее нашли в одном лишь меховом коврике, что сильно повлияло на ее карьеру. Она рассталась с Джаггером в 1970-м и провела два года на улицах Сохо, пристрастившись к героину, а затем поселилась в сквоте.

В шестидесятые и семидесятые годы она боролась с героиновой зависимостью, в 1968 году у нее случился выкидыш от Мика, и она потеряла право опеки над своим сыном Николасом от галериста Джона Данбара.

Марианна Фейтфулл после вспоминала: «Я прожила жизнь авантюристки - это было просто чудесно».

В 1979 году она вернулась, чтобы выпустить альбом Broken English, который сейчас считается классикой.

В 1987 году Фейтфулл вновь открыла себя как джазовую и блюзовую певицу. Ее последний альбом стал экспериментальным сотрудничеством с Ником Кейвом и назывался She Walks In Beauty (2021).

В 2006 году она переболела раком, но сообщала, что полностью излечилась.

Марианна Фейтфулл также также снималась в фильме Софии Копполы «Мария-Антуанетта».

А знаменитое фото ее, сидящей между Аленом Делоном и Миком Джаггером стало вирусным.

Оно было сделано в 1967 году на встрече с кинорежиссером Джеком Кардиффом для обсуждения его фильма «Девушка на мотоцикле».