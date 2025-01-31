Бригитте Сюзанне Хунт отправилась из Латвии в Турцию, и ее приключения начались в рижском аэропорту, где ей пришлось побегать, чтобы успеть на рейс. Ее чемодан остался в Риге, поэтому в Турцию красавица отправилась только с ручной кладью.
Для подписчиков
Скандальная эстонская блондинка попала в неприятную ситуацию в Риге: «Я плакала и так сильно их благодарила»
Когда Бригитте Сюзанне Хунт прибыла в аэропорт и поняла, что до вылета осталось совсем мало времени, она решила сделать все возможное, чтобы успеть на самолет.