Скандальная эстонская блондинка попала в неприятную ситуацию в Риге: «Я плакала и так сильно их благодарила»

Когда Бригитте Сюзанне Хунт прибыла в аэропорт и поняла, что до вылета осталось совсем мало времени, она решила сделать все возможное, чтобы успеть на самолет.

«Вы не представляете, я только что установила личный рекорд по бегу!» - рассказала Хунт в сторис, опубликованной в Instagram. «На полпути я поняла, что случайно неправильно посмотрела время. В итоге я сейчас лечу в Стамбул без чемодана, потому что мне просто пришлось его там оставить».