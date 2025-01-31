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Скандальная эстонская блондинка попала в неприятную ситуацию в Риге: «Я плакала и так сильно их благодарила»

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Фото статьи
Фото: Ekraanitõmmis Instagrami loost

Бригитте Сюзанне Хунт отправилась из Латвии в Турцию, и ее приключения начались в рижском аэропорту, где ей пришлось побегать, чтобы успеть на рейс. Ее чемодан остался в Риге, поэтому в Турцию красавица отправилась только с ручной кладью.

Когда Бригитте Сюзанне Хунт прибыла в аэропорт и поняла, что до вылета осталось совсем мало времени, она решила сделать все возможное, чтобы успеть на самолет.

«Вы не представляете, я только что установила личный рекорд по бегу!» - рассказала Хунт в сторис, опубликованной в Instagram. «На полпути я поняла, что случайно неправильно посмотрела время. В итоге я сейчас лечу в Стамбул без чемодана, потому что мне просто пришлось его там оставить».

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