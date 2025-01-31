Самый страшный кошмар для любого путешественника - прийти в аэропорт и обнаружить, что самолет уже улетел. Неужели проверка безопасности заняла так много времени? Или выход на посадку закрыли слишком рано? Сотрудники аэропорта сталкиваются с такими ситуациями ежедневно и точно знают, какие ошибки чаще всего приводят к тому, что пассажиры опаздывают на рейс.
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Самая большая ошибка, которую пассажиры совершают с посадочными талонами
Чтобы успеть на самолет вовремя и без стресса, опытные сотрудники авиакомпаний дают один важный совет, связанный с посадочным талоном. По данным HuffPost, люди чаще всего совершают одну и ту же ошибку.