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Самая большая ошибка, которую пассажиры совершают с посадочными талонами

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Самый страшный кошмар для любого путешественника - прийти в аэропорт и обнаружить, что самолет уже улетел. Неужели проверка безопасности заняла так много времени? Или выход на посадку закрыли слишком рано? Сотрудники аэропорта сталкиваются с такими ситуациями ежедневно и точно знают, какие ошибки чаще всего приводят к тому, что пассажиры опаздывают на рейс.

Чтобы успеть на самолет вовремя и без стресса, опытные сотрудники авиакомпаний дают один важный совет, связанный с посадочным талоном. По данным HuffPost, люди чаще всего совершают одну и ту же ошибку.

Эксперты сходятся во мнении, что самая распространенная ошибка с посадочными талонами заключается в том, что пассажиры не проверяют информацию, указанную на них. «Что мне нужно знать? Все ли правильно? Правильно ли указано имя в паспорте и других проездных документах? Правильно ли я помню время вылета своего рейса?» - постоянно задумываются люди.

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