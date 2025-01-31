Самая большая ошибка, которую пассажиры совершают с посадочными талонами

Чтобы успеть на самолет вовремя и без стресса, опытные сотрудники авиакомпаний дают один важный совет, связанный с посадочным талоном. По данным HuffPost, люди чаще всего совершают одну и ту же ошибку.

Эксперты сходятся во мнении, что самая распространенная ошибка с посадочными талонами заключается в том, что пассажиры не проверяют информацию, указанную на них. «Что мне нужно знать? Все ли правильно? Правильно ли указано имя в паспорте и других проездных документах? Правильно ли я помню время вылета своего рейса?» - постоянно задумываются люди.