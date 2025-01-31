ВИДЕО Популярный эстонский блогер о платформе с контентом для взрослых: «Я бы очень много заработал денег!»

По словам Андрея Зевакина, платформа OnlyFans, на которой многие пользователи публикуют контент 18+, популярна в Эстонии уже более четырех лет. «У меня аккаунта там, конечно, нет! - смеется он. - Но, кстати, надо сделать... Потому что, если сообщить в Instagram, что у меня есть OnlyFans, думаю, я бы там очень много заработал денег! Конечно, 20 процентов надо отдать платформе, но думаю, что за день я очень много заработаю!»

И хотя в 2020 году для одного из своих роликов на YouTube Зевакин создавал страницу на платформе с контентом для взрослых, этим аккаунтом он уже не пользуется. «Я ничего не выкладываю! Я дал этот аккаунт ребятам. Иногда на почту приходят сообщения, что опять кто-то зашел в мой профиль. Я сразу спрашиваю у друзей: "Кто зашел? Кто смотрит там OnlyFans?"», - с улыбкой говорит музыкант.

Смотрите видео, чтобы узнать, свободно ли сердце Зевакина, и с кем блоегр точно не смог бы встречаться!