В четверг, 30 января, в Unibet Arena собрались все сливки общества. Причиной тому - музыкальная премия EMA 2025, на которой выдающимся артистам 2024 года вручат награды. На красной дорожке своим нарядом и стройной фигурой блеснула Таня Михайлова-Саар, которая рассказала, как держит себя в такой форме. Смотрите видео!
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ВИДЕО ⟩ Таня Михайлова-Саар раскрыла секрет своей стройной фигуры: «Я тоже объедалась салатами!»
Таня Михайлова-Саар рассказала, что на следующей неделе у нее выходит новая песня, которая и вдохновила ее с дизайнером на создание такого образа. Белое облегающее платье артистки исписано словами из ее новой песни.