ВИДЕО Таня Михайлова-Саар раскрыла секрет своей стройной фигуры: «Я тоже объедалась салатами!»

В четверг, 30 января, в Unibet Arena собрались все сливки общества. Причиной тому - музыкальная премия EMA 2025, на которой выдающимся артистам 2024 года вручат награды. На красной дорожке своим нарядом и стройной фигурой блеснула Таня Михайлова-Саар, которая рассказала, как держит себя в такой форме. Смотрите видео!