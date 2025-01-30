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ВИДЕО Таня Михайлова-Саар раскрыла секрет своей стройной фигуры: «Я тоже объедалась салатами!»

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Фото статьи
Фото: Pilt videost

В четверг, 30 января, в Unibet Arena собрались все сливки общества. Причиной тому - музыкальная премия EMA 2025, на которой выдающимся артистам 2024 года вручат награды. На красной дорожке своим нарядом и стройной фигурой блеснула Таня Михайлова-Саар, которая рассказала, как держит себя в такой форме. Смотрите видео! 

Таня Михайлова-Саар рассказала, что на следующей неделе у нее выходит новая песня, которая и вдохновила ее с дизайнером на создание такого образа. Белое облегающее платье артистки исписано словами из ее новой песни.

«Платье сшила моя замечательная швея Сильви, а Кристина Йероманс писала слова. Я же держала платье, чтобы она могла писать», - говорит Таня и добавляет: «Мне писать она не разрешила... Я думала, что помогу, но поддерживала морально».

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