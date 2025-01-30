ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто прибыл в Unibet Arena на гала-вечер музыкальной премии EMA

Меропритие началось в 19:30, а гости стали собираться уже с 18:00. Как всегда, на гала-вечере EMA будет вручено порядка двадцати наград самым ярким артистам ушедшего года. Победителей выберет жюри, состоящее из более чем ста музыкальных экспертов.