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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто прибыл в Unibet Arena на гала-вечер музыкальной премии EMA

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Сегодня, 30 января, в Unibet Arena проходит главное событие года - церемония вручения музыкальных наград EMA-2025. Смотрите, кто пришел на великолепный гала-вечер!

Меропритие началось в 19:30, а гости стали собираться уже с 18:00. Как всегда, на гала-вечере EMA будет вручено порядка двадцати наград самым ярким артистам ушедшего года. Победителей выберет жюри, состоящее из более чем ста музыкальных экспертов.

Церемонию в этом году ведут Анне Вески и группа Bedwetters​.

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