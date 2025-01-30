Глоба рассказал, какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2025 году

В начале переломного периода изменения могут показаться незначительными, но чем дальше тем более серьезные события будут происходить. Кому-то будет баснословно везти, а другим - придется отдуваться за прошлые ошибки.

Известный астролог Павел Глоба считает, что Львы в год Змеи могут не переживать за свою судьбу. Их ждет насыщенный и удачный период, во время которого они могут укрепить свой авторитет и улучшить социальный статус.

«Их ожидает время личностного роста и экспансии», - считает Глоба. Он уверен, что первая половина 2025 года запомнится Львам укреплением их положения. До июля представителям этого знака можно смело идти вперед и предпринимать решительные действия - как в бизнесе, так и в обычной жизни. Это будет удачный период для инвестиций.

Глоба считает , что Львы в полной мере в этом году ощутят вовлеченность в круговорот событий. Им удастся оседлать удачу. Стоит отметить, что речь идет только о представителях типичных Львов, то есть тех, кто четко проявляет в своем поведении отличительные черты того знака, под которым родились.