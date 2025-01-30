Модель и косметолог Инна Жук: «Зимой в Эстонии не так страшен холод, как отопление в домах»

- Сегодня наблюдается явная тенденция к натуральному подходу в уходе за кожей. То, что мы называем процедуры без хирургического или инвазивного вмешательства. Не все, но большая часть людей стали откладывать или вовсе отказываться от уколов красоты и заменять их массажными или аппаратными техниками.