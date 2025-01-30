Зимой наша кожа страдает особенно сильно: частые перепады температуры, холодный ветер и отопление в помещениях - все это наносит вред. Таллиннский косметолог Инна Жук рассказала, как же помочь коже в этот период, какие сейчас тренды в косметологии, а также можно ли как-то замедлить процесс старения.
Для подписчиков
Модель и косметолог Инна Жук: «Зимой в Эстонии не так страшен холод, как отопление в домах»
- Какие сейчас тренды в косметологии и пользуются ли они популярностью среди жительниц Эстонии?