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Модель и косметолог Инна Жук: «Зимой в Эстонии не так страшен холод, как отопление в домах»

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Косметолог Инна Жук.
Косметолог Инна Жук. Фото: Ekaterina Votintseva

Зимой наша кожа страдает особенно сильно: частые перепады температуры, холодный ветер и отопление в помещениях - все это наносит вред. Таллиннский косметолог Инна Жук рассказала, как же помочь коже в этот период, какие сейчас тренды в косметологии, а также можно ли как-то замедлить процесс старения.

- Какие сейчас тренды в косметологии и пользуются ли они популярностью среди жительниц Эстонии?

- Сегодня наблюдается явная тенденция к натуральному подходу в уходе за кожей. То, что мы называем процедуры без хирургического или инвазивного вмешательства. Не все, но большая часть людей стали откладывать или вовсе отказываться от уколов красоты и заменять их массажными или аппаратными техниками.

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