Названа главная причина, по которой пассажиры опаздывают на рейс

Самый страшный кошмар для любого пассажира - приехать в аэропорт и обнаружить, что самолет уже взлетел. Неужели досмотр был таким долгим? Или выход на посадку закрылся слишком рано?​ Сотрудники аэропорта сталкиваются с такими ситуациями ежедневно и точно знают, какие ошибки чаще всего приводят к тому, что пассажиры опаздывают на свой рейс.