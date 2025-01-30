Самый страшный кошмар для любого пассажира - приехать в аэропорт и обнаружить, что самолет уже взлетел. Неужели досмотр был таким долгим? Или выход на посадку закрылся слишком рано? Сотрудники аэропорта сталкиваются с такими ситуациями ежедневно и точно знают, какие ошибки чаще всего приводят к тому, что пассажиры опаздывают на свой рейс.
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Названа главная причина, по которой пассажиры опаздывают на рейс
Чтобы успеть на самолет вовремя, опытные сотрудники авиакомпаний дают один ценный совет, связанный с посадочным талоном. По данным HuffPost, именно эту ошибку пассажиры совершают чаще всего.