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ЖУТКОЕ ВИДЕО Тиктокер чуть не погибла во время гендер-пати

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Гендер-пати пошла не по плану. Снимок иллюстративный.
Гендер-пати пошла не по плану. Снимок иллюстративный. Фото: AlexanderLipko/Shutterstock

Трогательный момент едва не обернулся самым страшным кошмаром для британцев Эми и Брэда Хеймеров. Пара решила узнать пол своего ребенка при помощи сухого льда. Гендер-пати началась красиво: пара не смогла сдержать эмоций, когда белый дым в кубке плавно поменял цвет на ярко-розовый.

Но радость будущих родителей быстро сменилась паникой: вредоносные пары начали быстро распространяться по закрытой комнате, и избавиться от них оказалось не так уж и просто.

Мужчина открыл дверь, чтобы выветрить сухой лед, но это не сильно помогло: гости начали кашлять и задыхаться. Эми же врачи диагностировали ожог слизистой.

«Не стоит устраивать вечеринку по случаю оглашения пола ребенка с помощью сухого льда в вашем прекрасном доме», - подписала она видео, которое опубликовала в своем TikTok-аккаунте, добавив нетленную мудрость «Читайте инструкции». 

@amyhamer_ Read the instructions 😬 @A.Rayner #genderreveal #dryicegenderreveal #genderrevealparty #fyp ♬ original sound - Amy Hamer

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