ЖУТКОЕ ВИДЕО Тиктокер чуть не погибла во время гендер-пати

Но радость будущих родителей быстро сменилась паникой: вредоносные пары начали быстро распространяться по закрытой комнате, и избавиться от них оказалось не так уж и просто.

Мужчина открыл дверь, чтобы выветрить сухой лед, но это не сильно помогло: гости начали кашлять и задыхаться. Эми же врачи диагностировали ожог слизистой.

«Не стоит устраивать вечеринку по случаю оглашения пола ребенка с помощью сухого льда в вашем прекрасном доме», - подписала она видео, которое опубликовала в своем TikTok-аккаунте, добавив нетленную мудрость «Читайте инструкции».