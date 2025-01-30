Трогательный момент едва не обернулся самым страшным кошмаром для британцев Эми и Брэда Хеймеров. Пара решила узнать пол своего ребенка при помощи сухого льда. Гендер-пати началась красиво: пара не смогла сдержать эмоций, когда белый дым в кубке плавно поменял цвет на ярко-розовый.
ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ Тиктокер чуть не погибла во время гендер-пати
Но радость будущих родителей быстро сменилась паникой: вредоносные пары начали быстро распространяться по закрытой комнате, и избавиться от них оказалось не так уж и просто.
Мужчина открыл дверь, чтобы выветрить сухой лед, но это не сильно помогло: гости начали кашлять и задыхаться. Эми же врачи диагностировали ожог слизистой.
«Не стоит устраивать вечеринку по случаю оглашения пола ребенка с помощью сухого льда в вашем прекрасном доме», - подписала она видео, которое опубликовала в своем TikTok-аккаунте, добавив нетленную мудрость «Читайте инструкции».
@amyhamer_ Read the instructions 😬 @A.Rayner #genderreveal #dryicegenderreveal #genderrevealparty #fyp ♬ original sound - Amy Hamer