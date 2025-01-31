ГОРОСКОП НА 31 ЯНВАРЯ У Водолеев будет много дел, а Весам – нелегко сосредоточиться

Хотя дел будет больше, чем обычно, у вас останется время и для отдыха, и для приятного общения. Вечер подойдет для дружеской встречи. Полезно будет обменяться идеями, обсудить планы. Если прежде отношения омрачало недопонимание, удастся все прояснить и оставить обиды в прошлом.

Овен

На утро лучше не планировать важных дел. Сосредоточиться на работе в это время будет непросто, вы можете допустить какие-то досадные ошибки, упустить из виду то, что позже окажется важным. Не стоит спешить также со сделками и покупками. Со временем влияние позитивных тенденций наберет силу, да и настроение улучшится. Вы в новом свете увидите вещи, которые прежде казались привычными, поймете, как можно изменить то, что давно перестало вас радовать. Близкие люди едва ли сразу поймут вас правильно, но наверняка постараются поддержать.

Телец

Отличный день для новых знакомств, а также встреч с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Нетрудно будет произвести благоприятное впечатление, многие захотят с вами подружиться. Не исключены романтические увлечение на работе. Благоприятным день будет и с профессиональной точки зрения. Вы справитесь с задачей, которая оказалась не по силам другим, и это не останется незамеченным. Настойчивость поможет одержать верх над давним соперником, а самым ловким Тельцам к тому же удастся обезоружить весьма опасных недоброжелателей.

Близнецы