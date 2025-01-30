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ФОТО Звезда фильма «Бриджит Джонс» вышла в свет с младшим на десять лет бойфрендом

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Рене Зеллвегер.
Рене Зеллвегер. Фото: Kevin Winter

55-​летняя американская актриса Рене Зеллвегер появилась ​на вечеринке после премьеры фильма «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» со своим бойфрендом 45-летним Антом Анстедом, пишет Фокус.

Влюбленная пара посетила звездный вечер, который состоялся в Brasserie Zedel в Лондоне. Звезда фильмов о Бриджит Джонс Рене Зеллвегер была в розовом платье оттенка фуксии. А ее возлюбленный появился в деловом костюме с белой рубашкой.

Ант держал за руку свою звездную избранницу, хотя не присоединился к ней на официальной части премьеры четвертого фильма франшизы о Бриджит Джонс.

Пара познакомилась во время съемок сериала Celebrity IOU Joyride в апреле 2021 года. Сейчас Рене и Ант живут в Южной Калифорнии, где ведущий воспитывает маленького сына Гадсона. У Анта также есть дочь Амели, 21, и сын Арчи, 18, от бывшей жены Луизы Анстед.​

Исполнительница роли Бриджит Джонс ранее была замужем за певцом Кенни Чесни в течение четырех месяцев, а развелась с ним в 2005 году. А еще раньше она была помолвлена с Джимом Керри с 1999 по 2000 год.

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