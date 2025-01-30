ФОТО Звезда фильма «Бриджит Джонс» вышла в свет с младшим на десять лет бойфрендом

Влюбленная пара посетила звездный вечер, который состоялся в Brasserie Zedel в Лондоне. Звезда фильмов о Бриджит Джонс Рене Зеллвегер была в розовом платье оттенка фуксии. А ее возлюбленный появился в деловом костюме с белой рубашкой.

Ант держал за руку свою звездную избранницу, хотя не присоединился к ней на официальной части премьеры четвертого фильма франшизы о Бриджит Джонс.

Renee Zellweger & Leo Woodall Get Support From Partners Ant Anstead & Meghann Fahy at 'Bridget Jones: Mad About the Boy' Premiere Party pic.twitter.com/zFA9MUXZ01 — Pop Xtra (@popxxtra) January 30, 2025

Пара познакомилась во время съемок сериала Celebrity IOU Joyride в апреле 2021 года. Сейчас Рене и Ант живут в Южной Калифорнии, где ведущий воспитывает маленького сына Гадсона. У Анта также есть дочь Амели, 21, и сын Арчи, 18, от бывшей жены Луизы Анстед.​

Исполнительница роли Бриджит Джонс ранее была замужем за певцом Кенни Чесни в течение четырех месяцев, а развелась с ним в 2005 году. А еще раньше она была помолвлена с Джимом Керри с 1999 по 2000 год.