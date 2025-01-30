ГОРЯЧИЕ ФОТО Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в зимнем лесу

«Фотопленка с первого дня нового года. Укутывайтесь природой и любовью, независимо от того, где вы блуждаете этой зимой», - написала Белла.

На снимках она позировала в ярком красном бикини, демонстрируя свою стройную фигуру. Волосы супермодель собрала в пучок. К образу Хадид добавила массивные золотые браслеты и яркий шелковый шарф, которым укутывалась посреди заснеженного леса.

На ногах знаменитости трендовые ковбойки.

«Растопи этот снег, королева!», «Да, выглядит так красиво. Хочу этот шарф», - пишут подписчики Беллы в комментариях.

А некоторые обратили внимание на собаку, которая попала в кадр на одном из фото.

В последние годы Белла Хадид лечилась от болезни Лайма. Лишь осенью 2024 года она вернулась к работе. Модель палестинского происхождения вышла на подиум во время показа Saint Laurent весна-лето 2025 на Неделе моды в столице Франции.