В июне прошлого года в Эмари, Харьюмаа соседи по квартире, распивавшие алкоголь, поссорились из-за неоплаченных коммунальных счетов. Конфликт завершился тем, что Сергей Гаврилин и убил своего соседа ножом. Сегодня Харьюский уездный суд приговорил Сергея Гаврилина к восьми годам тюрьмы.
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Мужчина, зарезавший соседа в Эмари, отправится за решетку на долгие годы
В ночь на 29 июня прошлого года Сергей Гаврилин вместе с соседом по квартире употреблял алкоголь. Между ними возник конфликт, так как сосед вовремя не оплатил счет за квартиру. Гаврилин неоднократно просил его уйти, дважды звонил в Центр тревоги и просил полицию помочь выселить мужчину. В итоге Гаврилин схватил нож и ударил жертву в область грудной клетки.