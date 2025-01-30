Мужчина, зарезавший соседа в Эмари, отправится за решетку на долгие годы

В ночь на 29 июня прошлого года Сергей Гаврилин вместе с соседом по квартире употреблял алкоголь. Между ними возник конфликт, так как сосед ​вовремя не оплатил счет за квартиру. Гаврилин неоднократно просил его уйти, дважды звонил в Центр тревоги и просил полицию помочь выселить мужчину. В итоге Гаврилин схватил нож и ударил жертву в область грудной клетки.