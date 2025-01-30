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Мужчина, зарезавший соседа в Эмари, отправится за решетку на долгие годы

Перевод: Герман Аверьянов
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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

В июне прошлого года в Эмари, Харьюмаа соседи по квартире, распивавшие алкоголь, поссорились из-за неоплаченных коммунальных счетов. Конфликт завершился тем, что Сергей Гаврилин и убил своего соседа ножом. Сегодня Харьюский уездный суд приговорил Сергея Гаврилина к восьми годам тюрьмы.

В ночь на 29 июня прошлого года Сергей Гаврилин вместе с соседом по квартире употреблял алкоголь. Между ними возник конфликт, так как сосед ​вовремя не оплатил счет за квартиру. Гаврилин неоднократно просил его уйти, дважды звонил в Центр тревоги и просил полицию помочь выселить мужчину. В итоге Гаврилин схватил нож и ударил жертву в область грудной клетки.

30 января Харьюский уездный суд признал Сергея Гаврилина виновным в убийстве и приговорил его к восьми годам лишения свободы. В срок наказания будет засчитано время, проведенное в предварительном заключении, а началом отбытия наказания считается день его задержания - 29 июня 2024 года.

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