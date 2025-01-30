По словам ветеринара, за время пандемии коронавируса коты стали более привязанными к своим хозяевам, сообщает Daily Paws.
Понимают ли коты, что вам грустно: эксперт исследовал поведение домашних животных
Кошек считают менее социальными и привязанными к человеку, чем собак. Дело в том, что собаки были приручены гораздо раньше, чем кошки, поэтому у них есть фора в понимании людей - они умеют чувствовать нашу печаль и даже утешать. Многие люди интересуются, могут ли и коты понимать, когда их хозяева в плохом настроении.
«Кошки стали более привязаны к своим владельцам и, возможно, теперь лучше понимают их грусть», - считает ученый по поведению животных в Purina Раген Макгоуэн.
Чувствуют ли кошки грусть?
Возможно. Мы не можем напрямую спросить их об этом, но знаем, что кошки - любопытные существа, которые используют различные подсказки для адаптации своего поведения. Исследования в этой области еще на ранних этапах, но вот несколько способов, с помощью которых кошки могут реагировать на эмоции хозяина:
Запахи
Кошки определяют нас по запаху, отмечает Макгоуэн. Однако пока неясно, выделяет ли человек особые запахи, когда грустит, и могут ли кошки их улавливать и реагировать на них.
Визуальные подсказки
Если вы решили поплакать, у нас есть (относительно) хорошие новости. «Хотя кошки обладают отличной зрительной памятью, исследования показывают, что им трудно запоминать человеческие лица», - говорит Макгоуэн. Так что, если вы скорчите страдальческую гримасу, ваша кошка, вероятно, даже не заметит изменений.
Но есть один визуальный сигнал, который кошки воспринимают очень хорошо, и он играет ключевую роль в их общении с людьми.
«Кошки чутко реагируют на направление взгляда человека. Они используют это, чтобы оценить наше настроение или намерения», - объясняет Макгоуэн. Если добавить к этому медленное моргание, можно даже почувствовать, что вы ведете с кошкой настоящий разговор.
Звуковые сигналы
Очевидно, что кошки реагируют на голос хозяина. «Они могут различать эмоциональное состояние человека по тону голоса - например, слышат, когда он говорит "грустным" или "радостным" тоном», - отмечает Макгоуэн.
Как кошки интерпретируют человеческие эмоции?
Часто кошка просто пристально смотрит на плачущего хозяина. «Скорее всего, она пытается понять, что происходит», - объясняет Макгоуэн. Кошка может не осознавать, что означает плач, но она анализирует ситуацию и корректирует свое поведение.
Исследования показывают, что реакция кошки во многом зависит от подкрепления. Если, расстраиваясь, вы уделяете кошке больше внимания и ласки, она может связать вашу печаль с получением заботы и, возможно, начнет приходить к вам в такие моменты.
Понимают ли кошки грусть так же, как люди, науке пока неизвестно. Но есть доказательства, что они могут утешать своих хозяев. «Когда владельцы находятся в депрессии, кошки чаще трутся о них. Вероятно, так они реагируют на эмоциональное состояние человека, пытаясь его успокоить или привлечь внимание», - отмечает Макгоуэн.
Как эмоции человека влияют на кошек?
Кошки способны оказывать позитивное влияние на самочувствие своих хозяев - их ласка стимулирует выработку «гормонов счастья» в мозге. Но влияет ли наше настроение на них?
«Исследования показали, что самочувствие кошки и ее поведение могут отражать состояние ее владельца», - говорит Макгоуэн. «Например, по данным опроса Purina, 71% владельцев кошек считают, что их питомцы испытывают стресс, когда они сами находятся в напряженном состоянии».
Поэтому забота о своем психическом здоровье важна не только для вас, но и для вашей кошки. Если вы чувствуете себя подавленным, первым делом погладьте питомца.
Если заметите, что ваша тревога передается кошке, попробуйте улучшить среду обитания животного или обсудите с ветеринаром возможные успокаивающие средства.