В воскресенье, 19 января, стало известно, что в США ограничили доступ к приложению TikTok. Государственный суд поддержал общенациональный запрет на использование приложения из соображений безопасности. А как на это отреагировали TikTok-блогеры из Эстонии?
Популярные местные блогеры рассказали, боятся ли запрета TikTok в Эстонии: «Немного смешно»
За несколько часов до вступления в силу закона, ограничивающего работу приложения, китайская социальная сеть TikTok закрыла доступ для пользователей в США.
Запрет на использование сервиса коротких видео, принадлежащего китайской компании ByteDance, обоснован соображениями безопасности. Политиков в США особенно беспокоит тот факт, что TikTok собирает большое количество данных о своих пользователях и может использовать их для разведывательных операций Китая.
Мы решили узнать, как отреагировали бы местные TikTok-блогеры, если бы популярную во всем мире социальную сеть запретили и в Эстонии, а также верят ли, что такое действительно может произойти.
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Уванма Одефа, TikTok-блогер и Top Voice Europe по вопросам карьеры и благополучия сотрудников LinkedIn, 11 700 подписчиков
Уванма призналась, что немного переживала, узнав о запрете платформы в США, но не из-за доходов. «Это мое пространство для общения и изучения жителей Эстонии. Это важный источник интеграции и адаптации с тех пор, как я переехала в Эстонию и сделала свой первый пост в начале 2022 года», - объясняет она.
Если бы TikTok заблокировали в Эстонии, Уванма перешла бы в Facebook, поскольку, по ее мнению, жители нашей страны активно используют и эту социальную сеть. Или в Instagram, где на нее подписаны почти десять тысяч человек: «Но в основном это пользователи из-за границы, жителей Эстонии меньше».
Уванма сомневается, что Эстония примет решение о запрете популярной соцсети, так как это прогрессивная страна с технологически ориентированным обществом. «К тому же эстонцы не очень склонны к личным контактам в реальной жизни, поэтому социальные сети, особенно TikTok, - это способ общения без ощущения вторжения в личное пространство и время», - считает она.
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Валерия Болтнева, владелица проекта «Вкусно в Эстонии», блогер, 5775 подписчиков
Валерия призналась, что не испугалась, узнав о запрете платформы в США. «Никакой реакции не было. TikTok - не моя основная площадка, и ее закрытие меня никак не тревожит. Но те, кто складывают все яйца в одну корзину, думаю, напряглись», - говорит она.
Валерия не уверена, действительно ли возможен запрет соцсети в Эстонии. «Если да, ну хорошо. У нас больше актуальны другие платформы, на мой взгляд. Но, вообще, не думаю, что Эстонии это как-то коснется».
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Дмитрий Куракин, инфлюенсер, 568 тысяч подписчиков
Любое ограничение, считает Дмитрий, затрагивающее привычную деятельность людей, неизбежно сказывается негативно. «Однако это не означает, что пользователи перестанут заходить в TikTok - они просто установят VPN и продолжат пользоваться платформой, а государство в таком случае окончательно потеряет контроль над ситуацией», - говорит он.
«Для меня, как главы отдела по работе с инфлюенсерами в эстонской медиа-компании ADANDSEA, возможный запрет TikTok не представляет серьезной проблемы. Я сотрудничаю с платформой с 2020 года и всегда понимал, что подобные ограничения возможны», - отмечает Дмитрий.
По его словам, такие блокировки не мешают продолжать создавать контент, работать с международными компаниями и даже сотрудничать с эстонскими брендами. «Профессия инфлюенсера сегодня позволяет достучаться до любой аудитории - все зависит лишь от того, как выстроены процессы взаимодействия с клиентами и зрителями», - считает блогер.
«Если же правительство рассматривает запрет TikTok из-за его связи с Китаем, стоит обратить внимание, что платформа в Китае заблокирована. А опасения по поводу передачи данных в Китай не выглядят столь значительными на фоне того, что данные жителей Эстонии уже передаются в США через Instagram и другие приложения Meta. Более того, совсем недавно Евросоюз оштрафовал Meta на 1,2 миллиарда евро именно за нарушение правил передачи пользовательских данных в США. Это лишний раз доказывает, что вопросы защиты данных касаются не только TikTok, но и крупнейших западных IT-корпораций. Однако даже этот рекордный штраф не привел к обсуждению возможной блокировки этих приложений от Meta (бывшего Facebook)», - объясняет Дмитрий.
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Татьяна Саплёшин, блогер и многодетная мать, 2190 подписчиков
Татьяна не боится, что TikTok могут запретить. «Пример соседней России показывает, что даже при официальной блокировке платформы, пользователи продолжают активно им пользоваться через VPN. То же самое касается и Instagram. Поэтому, если TikTok действительно закроют в Эстонии, я просто скачаю VPN, а там посмотрим», - считает она.
Для Татьяны TikTok - это дополнительная площадка, но не основная. «В первую очередь я веду и зарабатываю в Instagram, а TikTok использую для мультимедийности, привлечения аудитории и рекламы своих инфопродуктов. У меня есть два аккаунта, один из которых с монетизацией, и моя цель - развить его до десяти тысяч подписчиков, чтобы начать зарабатывать на просмотрах», - рассказывает блогер, добавив, что делает рекламные коллаборации в TikTok, что тоже приносит ей доход.
Татьяна считает, что самое важное - уметь создавать видеоконтент, который привлекает внимание, вызывает интерес и экологичный хайп. «Сейчас все популярные соцсети строятся на видеоконтенте, и если ты умеешь делать классные ролики, тебе не страшно закрытие одной платформы. Если TikTok исчезнет, можно успешно продолжать работать в Instagram Reels, YouTube Shorts, VK-клипах, да даже Threads. XXI век - это век социальных сетей, и я думаю, что, если не опускать руки, то всегда можно найти другую платформу», - говорит она.
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Ольга Попова, блогер, 248 тысяч подписчиков
Ольга уверена, что закрытие TikTok в Эстонии невозможно. «Сначала немного переживала, что платформу действительно могу закрыть. Соцсети меняются, но наш креатив и талант остаются с нами», - рассуждает она.
Блогер убеждена, что сможет найти новые способы самовыражения, если встанет вопрос закрытия соцсети в Эстонии. «Главное оставаться на связи с аудиторией и объявить своим подписчикам, где меня можно найти в случае закрытия платформы», - считает Ольга.
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Артем Савицкий, певец, блогер, 69,4 тысяч подписчиков
Артем признается, что, для него закрытие платформы в какой-то мере неприятно. По мнению блогера, это обязательно повлияло бы на весь контент платформы. «Мне кажется, если американский рынок закрыть, то TikTok не будет таким веселым местом, каким он для многих сейчас является», - говорит он.
Артем объясняет, что, если платформа перестанет быть интересной, то и люди будут меньше ее использовать. «Это значит, что и заработок уменьшится, потому что просто нет смысла давать рекламу. Конечно, это все между собой связано», - отмечает блогер.
Артем рассказал, что с начала этого года ведет еще и канал на YouTube. «Находим новые каналы. Надо держать яйца в разных корзинах. Это очень важно», - считает он.
Блогер считает, что 12-часовой запрет TikTok в США уже показал, что полное закрытие платформы действительно реально. «Но немного смешно, что его заблокировали, а через 12 часов включили», - заключил Артем.