Популярные местные блогеры рассказали, боятся ли запрета TikTok в Эстонии: «Немного смешно»

За несколько часов до вступления в силу закона, ограничивающего работу приложения, китайская социальная сеть TikTok закрыла доступ для пользователей в США.

Запрет на использование сервиса коротких видео, принадлежащего китайской компании ByteDance, обоснован соображениями безопасности. Политиков в США особенно беспокоит тот факт, что TikTok собирает большое количество данных о своих пользователях и может использовать их для разведывательных операций Китая.

Мы решили узнать, как отреагировали бы местные TikTok-блогеры, если бы популярную во всем мире социальную сеть запретили и в Эстонии, а также верят ли, что такое действительно может произойти.

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Уванма Одефа, TikTok-блогер и Top Voice Europe по вопросам карьеры и благополучия сотрудников LinkedIn, 11 700 подписчиков

Уванма Одефа. Фото: личный архив

Уванма призналась, что немного переживала, узнав о запрете платформы в США, но не из-за доходов. «Это мое пространство для общения и изучения жителей Эстонии. Это важный источник интеграции и адаптации с тех пор, как я переехала в Эстонию и сделала свой первый пост в начале 2022 года», - объясняет она.

Если бы TikTok заблокировали в Эстонии, Уванма перешла бы в Facebook, поскольку, по ее мнению, жители нашей страны активно используют и эту социальную сеть. Или в Instagram, где на нее подписаны почти десять тысяч человек: «Но в основном это пользователи из-за границы, жителей Эстонии меньше».