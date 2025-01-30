Стоит посетить этой весной: четыре города Европы со средневековой архитектурой и без толп

С приближением весны настало время задуматься о том, куда же отправиться, когда погода снова станет теплой. Если вы хотите насладиться городом без толп на улицах, есть несколько направлений, которые стоит посетить, пишет Travel Off Path.

Брно, Чехия

Прага - одно из самых популярных туристических направлений, но почему бы не посетить менее известный, но не менее очаровательный город Брно?

Это второй по величине город Чехии с величественным историческим центром, наполненным памятниками Средневековья и эпохи Возрождения. Здесь можно увидеть замок Шпильберк XIII века, возвышающийся на стратегической вершине, и собор святых Петра и Павла с двумя шпилями.

А подземелье костела Святого Иакова - своеобразный ответ Брно на Парижские катакомбы. В этом лабиринте хранятся тщательно упорядоченные останки более 50 000 человек.

Руан, Франция

Всего в часе езды к северу от Парижа находится Руан, до которого легко добраться на поезде. В отличие от шумной французской столицы, здесь царит более размеренная атмосфера.

Удивительно красивый город Руан во Франции. Фото: Shutterstock

Этот удивительно красивый город поражает фахверковыми домами всех возможных оттенков, узкими пешеходными улицами, которые когда-то были частью оживленного торгового центра, и величественным готическим собором, затмевающим даже знаменитый миланский Дуомо. А местные астрономические часы - настоящая архитектурная жемчужина.

Кстати, площадь Вье-Марше знаменита тем, что именно здесь была сожжена на костре Жанна д'Арк.

Гданьск, Польша