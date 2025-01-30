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Стоит посетить этой весной: четыре города Европы со средневековой архитектурой и без толп

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Брно, Чехия.
Брно, Чехия. Фото: Shutterstock

Эти европейские города имеют свой особый шарм и неповторимую историю.

С приближением весны настало время задуматься о том, куда же отправиться, когда погода снова станет теплой. Если вы хотите насладиться городом без толп на улицах, есть несколько направлений, которые стоит посетить, пишет Travel Off Path.

Брно, Чехия

Прага - одно из самых популярных туристических направлений, но почему бы не посетить менее известный, но не менее очаровательный город Брно?

Это второй по величине город Чехии с величественным историческим центром, наполненным памятниками Средневековья и эпохи Возрождения. Здесь можно увидеть замок Шпильберк XIII века, возвышающийся на стратегической вершине, и собор святых Петра и Павла с двумя шпилями.

А подземелье костела Святого Иакова - своеобразный ответ Брно на Парижские катакомбы. В этом лабиринте хранятся тщательно упорядоченные останки более 50 000 человек.

Руан, Франция

Всего в часе езды к северу от Парижа находится Руан, до которого легко добраться на поезде. В отличие от шумной французской столицы, здесь царит более размеренная атмосфера.

Удивительно красивый город Руан во Франции.
Удивительно красивый город Руан во Франции. Фото: Shutterstock

Этот удивительно красивый город поражает фахверковыми домами всех возможных оттенков, узкими пешеходными улицами, которые когда-то были частью оживленного торгового центра, и величественным готическим собором, затмевающим даже знаменитый миланский Дуомо. А местные астрономические часы - настоящая архитектурная жемчужина.

Кстати, площадь Вье-Марше знаменита тем, что именно здесь была сожжена на костре Жанна д'Арк.

Гданьск, Польша

Гданьск, расположенный на побережье Балтийского моря, - колоритный портовый город, известный своими фасадами в стиле северного маньеризма. Здесь можно увидеть здания с витиеватыми орнаментами, монументальный собор из красного кирпича и даже средневековый кран, один из самых хорошо сохранившихся в Европе.

Старый город с его уютными кофейнями, улочками, пропитанными историей, и термометром Фаренгейта (его изобретатель родом из Гданьска) точно не оставит вас равнодушными.

Гданьск в Польше.
Гданьск в Польше. Фото: Shutterstock

Весна - лучшее время для прогулки на лодке по реке Мотлава, которая прорезает сердце Гданьска и ведет к Вестерплатте - месту, где официально началась Вторая мировая война.

Вильнюс, Литва

Столица Литвы, Вильнюс - спокойный город, словно сошедший со страниц детской сказки. Однако есть в нем и кое-что необычное. Например, район Ужупис, который в 1997 году в шутку провозгласил независимость. Конечно, официального статуса у него нет, но живет он по своим правилам.

Ужупис в Вильнюсе.
Ужупис в Вильнюсе. Фото: Shutterstock

Ужупис - это богемный уголок Вильнюса с процветающей хиппи-культурой. Здесь много уютных пабов и художественных мастерских, а местная «конституция» включает такие пункты, как «человек имеет право лениться или ничего не делать» и «собака имеет право быть собакой».

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