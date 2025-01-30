Эти европейские города имеют свой особый шарм и неповторимую историю.
Стоит посетить этой весной: четыре города Европы со средневековой архитектурой и без толп
С приближением весны настало время задуматься о том, куда же отправиться, когда погода снова станет теплой. Если вы хотите насладиться городом без толп на улицах, есть несколько направлений, которые стоит посетить, пишет Travel Off Path.
Брно, Чехия
Прага - одно из самых популярных туристических направлений, но почему бы не посетить менее известный, но не менее очаровательный город Брно?
Это второй по величине город Чехии с величественным историческим центром, наполненным памятниками Средневековья и эпохи Возрождения. Здесь можно увидеть замок Шпильберк XIII века, возвышающийся на стратегической вершине, и собор святых Петра и Павла с двумя шпилями.
А подземелье костела Святого Иакова - своеобразный ответ Брно на Парижские катакомбы. В этом лабиринте хранятся тщательно упорядоченные останки более 50 000 человек.
Руан, Франция
Всего в часе езды к северу от Парижа находится Руан, до которого легко добраться на поезде. В отличие от шумной французской столицы, здесь царит более размеренная атмосфера.
Этот удивительно красивый город поражает фахверковыми домами всех возможных оттенков, узкими пешеходными улицами, которые когда-то были частью оживленного торгового центра, и величественным готическим собором, затмевающим даже знаменитый миланский Дуомо. А местные астрономические часы - настоящая архитектурная жемчужина.
Кстати, площадь Вье-Марше знаменита тем, что именно здесь была сожжена на костре Жанна д'Арк.
Гданьск, Польша
Гданьск, расположенный на побережье Балтийского моря, - колоритный портовый город, известный своими фасадами в стиле северного маньеризма. Здесь можно увидеть здания с витиеватыми орнаментами, монументальный собор из красного кирпича и даже средневековый кран, один из самых хорошо сохранившихся в Европе.
Старый город с его уютными кофейнями, улочками, пропитанными историей, и термометром Фаренгейта (его изобретатель родом из Гданьска) точно не оставит вас равнодушными.
Весна - лучшее время для прогулки на лодке по реке Мотлава, которая прорезает сердце Гданьска и ведет к Вестерплатте - месту, где официально началась Вторая мировая война.
Вильнюс, Литва
Столица Литвы, Вильнюс - спокойный город, словно сошедший со страниц детской сказки. Однако есть в нем и кое-что необычное. Например, район Ужупис, который в 1997 году в шутку провозгласил независимость. Конечно, официального статуса у него нет, но живет он по своим правилам.
Ужупис - это богемный уголок Вильнюса с процветающей хиппи-культурой. Здесь много уютных пабов и художественных мастерских, а местная «конституция» включает такие пункты, как «человек имеет право лениться или ничего не делать» и «собака имеет право быть собакой».