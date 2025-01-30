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ФОТО «Все или ничего!» Жительница Таллинна запечатлела показательную ситуацию в автобусном движении утром

Перевод: Влада Лаевалинд
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Таллиннские автобусы TLT. Фото иллюстративное.
Таллиннские автобусы TLT. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Жительница Таллинна опубликовала в соцсетях фотографию утренней автобусной остановки. «Все или ничего», - говорит она, обращая внимание на то, что долго не приезжает ни одного автобуса, а затем - сразу три. «Зачем составлять расписание так, чтобы автобусы приходили одновременно? На маршруте Пирита-Виймси нет пересадок и никакой необходимости дублировать время отправления», - отмечает она.

«Типичный маршрут Пирита-Виймси на общественном транспорте: либо все, либо ничего», - говорит Меэли, которая каждое утро ездит на общественном транспорте и замечает, что автобусы либо приезжают все сразу, либо не приезжают вовсе.

Она опубликовала в Facebook фотографию трех автобусов, одновременно прибывающих на остановку. Снимок сделан на остановке Mähe tee.

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