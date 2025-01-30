ФОТО «Все или ничего!» Жительница Таллинна запечатлела показательную ситуацию в автобусном движении утром

Жительница Таллинна опубликовала в соцсетях фотографию утренней автобусной остановки. «Все или ничего», - говорит она, обращая внимание на то, что долго не приезжает ни одного автобуса, а затем - сразу три. «Зачем составлять расписание так, чтобы автобусы приходили одновременно? На маршруте Пирита-Виймси нет пересадок и никакой необходимости дублировать время отправления», - отмечает она.