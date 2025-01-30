ФОТО Аня Тейлор-Джой пришла на показ в очень смелом платье

Снимки с мероприятия опубликованы в Сети. 28-летняя звезда выбрала для выхода эффектное черное платье с длинной юбкой, выполненной из металлических цепей.

Необычный фасон наряда подчеркивал фигуру актрисы, при этом открывая часть ягодиц.

Образ дополнили длинные кожаные перчатки и босоножки на высоком каблуке. Макияж с акцентом на выразительные стрелки и нежно-розовые губы гармонично сочетался с прической - уложенными в локоны волосами.

Аня Тейлор-Джой на показе модного дома Christian Dior. Фото: Ik Aldama

На показе также присутствовали многие знаменитости, включая Летицию Касту, Памелу Андерсон, Элизабет Дебики, Дженну Ортегу, Карлу Бруни, Деву Кассель и Карли Клосс.

Аня Тейлор-Джой стала известной благодаря главной роли в сериале «Ход королевы». В этом драматическом проекте она воплотила образ шахматного вундеркинда Бет Хармон.