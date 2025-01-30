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ВИДЕО Скандал в таллиннской школе продолжается: учебное заведение годами не выполняло предписания Rajaleidja

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

Во вторник в программе Reporter сообщили, что в одной из таллиннских школ вскрылась фальсификация экзаменационных работ по математике. Хотя учитель больше не работает в школе, скандал продолжается: выяснилось, что учебное заведение годами не выполняло предписания Rajaleidja и не создавало малые классы, оставляя детей без помощи на протяжении нескольких лет.

В Таллиннской Технической гимназии разразился скандал - были раскрыты случаи фальсификации экзаменационных работ по математике в основной школе, сообщили во вторник в программе Reporter.

«Знаете, ну конечно, немного подсказывал, если было видно, что ребенок не дотягивает до оценки», - признается Виллу Копли, много лет помогавший ученикам.

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