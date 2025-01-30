ВИДЕО Скандал в таллиннской школе продолжается: учебное заведение годами не выполняло предписания Rajaleidja

Во вторник в программе Reporter сообщили, что в одной из таллиннских школ вскрылась фальсификация экзаменационных работ по математике. Хотя учитель больше не работает в школе, скандал продолжается: выяснилось, что учебное заведение годами не выполняло предписания Rajaleidja и не создавало малые классы, оставляя детей без помощи на протяжении нескольких лет.