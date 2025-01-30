Власти Лос-Анджелеса предупредили звезд о наличии в городе «токсичной бомбы замедленного действия»​

По его словам, аккумуляторы электромобилей «чрезвычайно токсичны» после воздействия высоких температур и могут превратиться в «бомбы замедленного действия». Кроме того, они могут «самопроизвольно взрываться». В связи с этим голливудским знаменитостями рекомендовали в течение нескольких месяцев воздерживаться от возвращения домой.

Издание сообщает, что предупреждения были разосланы знаменитостям и тысячам местных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома в районе Пасифик-Палисейдс и Малибу из-за смертоносных лесных пожаров в Калифорнии.

Сотрудник пожарной охраны Лос-Анджелеса Адам ВенГерпен заявил, что специалистам ранее в таких масштабах не приходилось сталкиваться с токсичными литий-ионными аккумуляторами. Он подчеркнул, что последствия их воздействия в долгосрочной перспективе непредсказуемы.

ВенГерпен объяснил, что даже если аккумуляторы внешне выглядят целыми, они могут выделять токсичные газы или взрываться из-за воздействия высоких температур.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс подтвердил слова представителей пожарной охраны и призвал жителей пока что не приезжать домой. О каких-либо сроках устранения проблемы речи пока не идет.

7 января местные власти сообщили, что в престижном районе Лос-Анджелеса вспыхнул лесной пожар, из-за которого эвакуировали ориентировочно 30 тысяч людей. Ситуация резко обострилась из-за сильных ветров.

Перед началом пожара Национальная метеорологическая служба предупредила о высоком уровне пожарной опасности, объявив самый высокий уровень тревоги для большей части округа Лос-Анджелес. По прогнозам, порывы ветра могли достигать от 80 км/ч до 130 км/ч.

В результате пожаров, начавшихся 7 января, 28 человек погибли и почти 15 тысяч зданий были уничтожены, добавили в CBS News.