Селена Гомес разрыдалась из-за намерений Трампа депортировать мексиканцев: звезде угрожают изгнанием

Знаменитая американская певица Селена Гомес, известная хитами «Love You Like a Love Song», «Good for You», «Lose You To Love Me», получила угрозы о депортации из США. Причиной этого стало видео исполнительницы, в котором она со слезами на глазах поддержала мексиканцев, которых изгоняют из США, пишет Униан.