ФОТО Татьяна Лазарева сообщила о пополнении в семье

«Ой, забыла же тут написать! У меня вчера дочь родила дочь! Так что, ну вот и все, ты бабушка теперь», - написала Лазарева.

Фото: Скриншот истории в Instagram/ lazarevatut

Дочь телеведущей, 26-летняя Софья, в своем Instagram написала, что они назвали дочь Сарой. Девочка родилась 27 января 2025 года. Уже несколько лет Софья встречается с бизнесменом по имени Семен. Пара вместе живет в Португалии после эмиграции из России в 2022 году.

Бывший муж Татьяны Лазаревой, 59-летний Михаил Шац, также поздравил дочь с рождением ребенка: «Вчера я стал дедом. Могу официально заявить, что я счастлив!»

Напомним, что Татьяна Лазарева и Михаил Шац официально развелись в январе прошлого года, хотя до этого несколько лет жили раздельно. Татьяна объяснила, что их брак себя изжил и в отношениях начались проблемы, поэтому они расстались.

У Лазаревой и Шаца трое детей: Софья, Антонина и сын Степан (от первого брака Лазаревой). Лазарева с 2016 года живет в Испании, Шац - в Израиле, Софья и ее брат переехали в Португалию, а Антонина учится в Англии.