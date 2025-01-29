В последние время ситуация с безопасностью в Балтийском море значительно обострилась. Жители Эстонии, Финляндии и Швеции известны как любители круизов, и лайнеры, курсирующие из Хельсинки и Турку в шведский Стокгольм, а также в Таллинн и обратно, являются привычной картиной в Балтийском море.
Для подписчиков
БЕЗОПАСНОСТЬ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ ⟩ Узнайте, как круизные фирмы готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям
Однако ситуация с безопасностью в Балтийском море значительно обострилась в последние годы из-за повреждений подводных кабелей. Сразу после повреждения электрического кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией 25 декабря 2024 года НАТО объявило об усилении контроля в этом регионе.