БЕЗОПАСНОСТЬ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ Узнайте, как круизные фирмы готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям

В последние время ситуация с безопасностью в Балтийском море значительно обострилась. Жители Эстонии, Финляндии и Швеции известны как любители круизов, и лайнеры, курсирующие из Хельсинки и Турку в шведский Стокгольм, а также в Таллинн и обратно, являются привычной картиной в Балтийском море.