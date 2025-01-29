Ср, 29.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

БЕЗОПАСНОСТЬ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ Узнайте, как круизные фирмы готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям

Перевод: Влада Лаевалинд
Copy
Судно Tallink в Финском заливе.
Судно Tallink в Финском заливе. Фото: Eduard Iganus/Scanpix

В последние время ситуация с безопасностью в Балтийском море значительно обострилась. Жители Эстонии, Финляндии и Швеции известны как любители круизов, и лайнеры, курсирующие из Хельсинки и Турку в шведский Стокгольм, а также в Таллинн и обратно, являются привычной картиной в Балтийском море.

Однако ситуация с безопасностью в Балтийском море значительно обострилась в последние годы из-за повреждений подводных кабелей. Сразу после повреждения электрического кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией 25 декабря 2024 года НАТО объявило об усилении контроля в этом регионе.

Издание Iltalehti по электронной почте обратилось к трем круизным фирмам, работающим на Балтийском море, с вопросами о том, не боятся ли они продолжать круизы в текущей ситуации и как они готовятся к чрезвычайным ситуациям.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх