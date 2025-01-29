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Друг Яниса Тиммы: «Я не верю, что он сам это сделал»

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Янис Блумс и Янис Тимма
Янис Блумс и Янис Тимма Фото: TVNET kolāža

Смерть Яниса Тиммы вызвала широкие дискуссии о тяжелых буднях профессионального спорта, психологическом давлении и о том, насколько важна поддержка семьи, друзей и общества. Председатель правления баскетбольного клуба VEF Rīga Янис Блумс, который был опорой и крепким плечом для Тиммы, поделился своими мыслями о жизни Яниса и о том, не было ли общество слишком суровым в своей оценке.

В свежем номере журнала Ieva друг Тиммы Янис Блумс открыто говорит, что в баскетболе, как и в любой другой сфере жизни, не все так прекрасно, как кажется.

«На самом деле профессиональный спорт - ужасная профессия, и многие спортсмены борются с тяжелой депрессией. Давление постоянное, потому что вы должны быть лучшим все время. Не только лучше своих соперников, но и лучше своих товарищей по команде и - конечно же - лучше местных игроков, если вы играете в иностранном клубе», - сказал он.

«Если рядом нет нормальной семьи или друзей, жить со всем этим очень трудно», - добавил Янис.

Блумс был тем человеком в жизни Тиммы, на которого он всегда мог положиться. Фраза, «если тебе что-то понадобится, обращайся ко мне!» была для Блума не пустым звуком, а делом чести.

«Я думаю, он был одинок. Он определенно был одинок. Многие из его друзей отвернулись от него... Мы общались довольно часто», - говорит он.

«В прошлом году, когда Янис еще играл в Турции, его сын смотрел одну из игр, и после игры я отвел его в центр площадки, это был последний раз, когда трое из нас встретились вот так. Я также помогал Янису тренироваться в Риге. В любом случае, он мог рассчитывать на меня - если он просил меня что-то сделать, я это делал».

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью

Недавно Блумс сказал, что Янис влюбился и уехал играть в Россию, но он мог бы с таким же успехом отправиться в Ирак.

На вопрос о том, было ли общество слишком сурово к Тимме, Блумс признается: «Да, общество его сильно осуждало. Летом, когда Янис играл в отборочных матчах национальной сборной, все было достаточно хорошо, но... Иногда так случается, что рядом с вами не тот человек и это может стать проблемой - что-то не складывается, всегда есть какие-то сопутствующие обстоятельства, которые мешают вам подняться по карьерной лестнице».

«Так было у Яниса последние два года - слишком много внимания требовали другие дела. А женщина, которая находится рядом с профессиональным спортсменом, - это один из ключевых моментов. Мы потеряли прекрасного, талантливого спортсмена, хорошего человека. Он был действительно хорошим человеком, отдавал все», - отметил он.

Блумс также добавил: «В моменты, когда спортсмен испытывает слишком большое давление, именно крепкая семья помогает ему собраться, защищает от депрессии, оберегает от наркотиков и алкоголя. Но если такой поддержки нет... Зная Яниса, я не верю, что он сам это сделал, но с другой стороны... Может быть, он уже не мог проявить себя на площадке и таким шагом хотел что-то себе доказал? Не знаю...»

Как уже сообщалось, Тимму нашли мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Первоначально основной версией было самоубийство. В настоящее время ведется расследование и возбуждено уголовное дело.

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