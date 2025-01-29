Друг Яниса Тиммы: «Я не верю, что он сам это сделал»

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью

Недавно Блумс сказал, что Янис влюбился и уехал играть в Россию, но он мог бы с таким же успехом отправиться в Ирак.

На вопрос о том, было ли общество слишком сурово к Тимме, Блумс признается: «Да, общество его сильно осуждало. Летом, когда Янис играл в отборочных матчах национальной сборной, все было достаточно хорошо, но... Иногда так случается, что рядом с вами не тот человек и это может стать проблемой - что-то не складывается, всегда есть какие-то сопутствующие обстоятельства, которые мешают вам подняться по карьерной лестнице».

«Так было у Яниса последние два года - слишком много внимания требовали другие дела. А женщина, которая находится рядом с профессиональным спортсменом, - это один из ключевых моментов. Мы потеряли прекрасного, талантливого спортсмена, хорошего человека. Он был действительно хорошим человеком, отдавал все», - отметил он.

Блумс также добавил: «В моменты, когда спортсмен испытывает слишком большое давление, именно крепкая семья помогает ему собраться, защищает от депрессии, оберегает от наркотиков и алкоголя. Но если такой поддержки нет... Зная Яниса, я не верю, что он сам это сделал, но с другой стороны... Может быть, он уже не мог проявить себя на площадке и таким шагом хотел что-то себе доказал? Не знаю...»

Как уже сообщалось, Тимму нашли мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Первоначально основной версией было самоубийство. В настоящее время ведется расследование и возбуждено уголовное дело.