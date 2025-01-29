Жених Леди Гаги дал редкий комментарий о романе с певицей: «Находим нормальное там, где это возможно»

После этого новости о возлюбленных ненадолго приутихли, но на днях Майкл впервые за долгое время дал интервью, в котором высказался о романе с артисткой.

В разговоре с Elle Полански мило называл Леди Гагу ее настоящим именем - Стефани. Он признался, что их отношения мало чем отличаются от обычных. Единственное, чему им обоим пришлось научиться, - это принять тот факт, что никакой приватности им ждать не придется из-за фанатов и папарацци. «Стефани смирилась с этим и проявила ко мне терпение... Мы находим нормальное там, где это возможно», - высказался Майкл.

По словам Полански, ему очень повезло быть рядом с творческим человеком. Он восхищается тем, как Гага создает свои песни, а работая над последним альбомом, она даже привлекла и его.

Кстати, к материнству исполнительница уже готова. Оказывается, все, о чем она сейчас мечтает, - тихая жизнь с Майклом и их детьми.