Певица Леди Гага и предприниматель Майкл Полански вместе с 2019 года. В прошлом году пошли слухи о помолвке пары, которые позднее поп-дива ненароком подтвердила во время беседы с премьер-министром Франции на Олимпиаде в Париже.
Жених Леди Гаги дал редкий комментарий о романе с певицей: «Находим нормальное там, где это возможно»
После этого новости о возлюбленных ненадолго приутихли, но на днях Майкл впервые за долгое время дал интервью, в котором высказался о романе с артисткой.
В разговоре с Elle Полански мило называл Леди Гагу ее настоящим именем - Стефани. Он признался, что их отношения мало чем отличаются от обычных. Единственное, чему им обоим пришлось научиться, - это принять тот факт, что никакой приватности им ждать не придется из-за фанатов и папарацци. «Стефани смирилась с этим и проявила ко мне терпение... Мы находим нормальное там, где это возможно», - высказался Майкл.
По словам Полански, ему очень повезло быть рядом с творческим человеком. Он восхищается тем, как Гага создает свои песни, а работая над последним альбомом, она даже привлекла и его.
Кстати, к материнству исполнительница уже готова. Оказывается, все, о чем она сейчас мечтает, - тихая жизнь с Майклом и их детьми.