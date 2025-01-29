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ФОТО Максим Галкин и Алла Пугачева встретились с Чулпан Хаматовой на Кипре

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Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

Максим Галкин и Алла Пугачева, которые покинули Россию в 2022 году, посетили в Лимассоле спектакль «Записки сумасшедшего» с участием Чулпан Хаматовой. Видео с концерта Максим Галкин опубликовал в своем Instagram.

«Какое счастье снова соприкоснуться с великим талантом артистов Чулпан Хаматовой и Максима Суханова! На этот раз в спектакле «Записки сумасшедших» блистательного режиссера Дмитрия Крымова»​, - подписал пост Максим Галкин.

Комментаторы восхищены внешним видом Примадонны: «Алла с годами все прекраснее и прекраснее», «Аллочка Борисовна выглядит все круче и стильнее». 

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