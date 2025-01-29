МИЛОЕ ФОТО Второй ребенок принцессы Беатрис родился раньше срока

В среду днем Британский королевский двор опубликовал радостное сообщение в социальных сетях, сообщив общественности: «Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци с радостью объявляют о благополучном рождении своей дочери Афины Элизабет Роуз Мапелли-Моцци в среду, 22 января, в 12:57 в лондонской больнице Челси и Вестминстера».