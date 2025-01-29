Ср, 29.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

МИЛОЕ ФОТО Второй ребенок принцессы Беатрис родился раньше срока

Перевод: Влада Лаевалинд
Copy
Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.
Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци. Фото: REUTERS / Hollie Adams / SCANPIX

У принцессы Беатрис, племянницы короля Чарльза III, и её мужа Эдоардо Мапелли-Моцци родился второй ребёнок.

В среду днем Британский королевский двор опубликовал радостное сообщение в социальных сетях, сообщив общественности: «Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци с радостью объявляют о благополучном рождении своей дочери Афины Элизабет Роуз Мапелли-Моцци в среду, 22 января, в 12:57 в лондонской больнице Челси и Вестминстера».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх