Туристам рассказали, как бесплатно посещать музеи и другие достопримечательности

Художественная галерея Glyptoteket в Копенгагене (Дания), где можно увидеть шедевры Родена, Дега, Гогена и Ренуара, бесплатно пускает посетителей в последнюю среду месяца, тогда как Городская галерея Братиславы (Словакия), где выставлено более 2000 картин и скульптур, бесплатна каждую первую среду месяца.

Бесплатный вход в межсезонье

С 1 ноября по 31 марта Афинский Акрополь (Греция) предлагает бесплатный вход в первое воскресенье каждого месяца. Поскольку температура в начале зимы и весны может достигать 20 градусов, это идеальное время для осмотра достопримечательности.

Бесплатный вход в праздничные дни

Многие достопримечательности отменяют плату за вход по случаю праздников или юбилеев. Например, парижский Лувр пускает гостей бесплатно в День взятия Бастилии 14 июля, а в Колизее в Риме и Галерее Уффици во Флоренции действует бесплатный вход в День освобождения (25 апреля) и в День республики (2 июня).

Тем временем, в Барселоне Дворец Гуэля авторства Антонио Гауди проводит дни открытых дверей в день святой Эулалии 12 февраля и в день святого Георгия 23 апреля, а знаменитый готический собор Саграда Фамилия, также созданный Гауди, можно бесплатно посетить во время международной мессы каждую субботу в 8 вечера и воскресенье в 9 утра. Однако стоит учесть, что количество мест ограничено.

Бесплатный вход в Международный день музеев

18 мая, когда отмечается Международный день музеев, во многие места пускают посетителей бесплатно. Например, в прошлом году в мероприятии приняли участие более 37 тысяч музеев из 158 стран: от Национального музея карет в Лиссабоне до Музея городского и современного искусства MUCA в Мюнхене.

Бесплатный вход перед закрытием

Некоторые музеи предлагают бесплатный вход в периоды, когда обычно меньше людей. Например, в Мадриде Музей Прадо , где представлены работы Босха, Гойи, Эль Греко и Рубенса, и Музей королевы Софии, где хранится классическая картина Пикассо «Герника», предлагают бесплатный вход за два часа до закрытия каждый день.