Реальность такова, что большинству людей приходится планировать свой отдых так, чтобы уложиться в определенный бюджет, и порой весьма скромный. Однако недостаточно просто купить дешевый рейс на самолет и найти бюджетное жилье, ведь многие сопутствующие расходы также способны существенно разорить вас, пишет УНИАН.
Туристам рассказали, как бесплатно посещать музеи и другие достопримечательности
В категорию таких расходов, в частности, входят билеты в музеи, соборы и прочие достопримечательности. Однако эксперт по путешествиям Daily Mail Сара Холт утверждает, что в некоторых случаях посещение таких мест может быть бесплатным, тогда как стандартная стоимость билетов туда обычно составляет несколько десятков евро.
Бесплатный вход по воскресеньям
Десятки достопримечательностей и музеев по всей Европе открывают свои двери бесплатно в определенные воскресенья каждого месяца. Например, в Италии в первое воскресенье каждого месяца можно бесплатно попасть в Колизей, Форум и Палатинский холм в Риме.
Аналогичной политики в первое воскресенье каждого месяца придерживается знаменитая Галерея Уффици во Флоренции, состоящая из 101 зала и представляющая шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и Микеланджело.
Однако не только в Италии действует политика бесплатного посещения достопримечательности в первое воскресенье. То же самое происходит в Испании, например, в барселонском особняке Палау Гуэля и в мадридском Музее Пикассо, а также в австрийской столице Вене (17 музеев) и даже в нашем Таллинне (Городской музей). Тем временем, более 20 музеев в столице Литвы Вильнюсе предлагают бесплатный вход в последнее воскресенье каждого месяца.
В эти дни стоит быть готовым к большим очередям и толпам, а также к тому, что далеко не все желающие смогут в итоге попасть в музеи.
Бесплатный вход в середине недели
Художественная галерея Glyptoteket в Копенгагене (Дания), где можно увидеть шедевры Родена, Дега, Гогена и Ренуара, бесплатно пускает посетителей в последнюю среду месяца, тогда как Городская галерея Братиславы (Словакия), где выставлено более 2000 картин и скульптур, бесплатна каждую первую среду месяца.
Бесплатный вход в межсезонье
С 1 ноября по 31 марта Афинский Акрополь (Греция) предлагает бесплатный вход в первое воскресенье каждого месяца. Поскольку температура в начале зимы и весны может достигать 20 градусов, это идеальное время для осмотра достопримечательности.
Бесплатный вход в праздничные дни
Многие достопримечательности отменяют плату за вход по случаю праздников или юбилеев. Например, парижский Лувр пускает гостей бесплатно в День взятия Бастилии 14 июля, а в Колизее в Риме и Галерее Уффици во Флоренции действует бесплатный вход в День освобождения (25 апреля) и в День республики (2 июня).
Тем временем, в Барселоне Дворец Гуэля авторства Антонио Гауди проводит дни открытых дверей в день святой Эулалии 12 февраля и в день святого Георгия 23 апреля, а знаменитый готический собор Саграда Фамилия, также созданный Гауди, можно бесплатно посетить во время международной мессы каждую субботу в 8 вечера и воскресенье в 9 утра. Однако стоит учесть, что количество мест ограничено.
Бесплатный вход в Международный день музеев
18 мая, когда отмечается Международный день музеев, во многие места пускают посетителей бесплатно. Например, в прошлом году в мероприятии приняли участие более 37 тысяч музеев из 158 стран: от Национального музея карет в Лиссабоне до Музея городского и современного искусства MUCA в Мюнхене.
Бесплатный вход перед закрытием
Некоторые музеи предлагают бесплатный вход в периоды, когда обычно меньше людей. Например, в Мадриде Музей Прадо , где представлены работы Босха, Гойи, Эль Греко и Рубенса, и Музей королевы Софии, где хранится классическая картина Пикассо «Герника», предлагают бесплатный вход за два часа до закрытия каждый день.