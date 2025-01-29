ВИДЕО Мужчина очистил машину от снега трехмесячным сыном: общественность негодует!

В США полиция изучает видео блогера, которого подозревают в жестоком обращении с сыном, передает Dailymail.

Видео разлетелась по соцсетям. На кадрах молодой мужчина очищает машину от снега грудным ребенком. При этом герой видео не останавливается лишь на паре движений, а полностью чистит автомобиль - переднее и заднее стекло, капот и багажник. Кажется, что в его руках не младенец, а тряпка. К слову, младенец одет довольно легко для снежной погоды, более того снег прилип к его спине.

Некоторые пользователи предположили, что на самом деле в руках мужчины была кукла, но на одном из кадров видно, что ребенок дергает ножкой.

Видео вызвало бурное возмущение в Сети. Полиция штата Техас сразу отреагировала на ролик, который сейчас удален.

Автором видео оказался 25-летний житель города Порт-Артур. Ролик он записал 21 января после сильного снежного шторма, обрушившегося на регион. Полиция не подтвердила прямо, но намекнула, что трехмесячный младенец - сын мужчины. При этом видео записывала, вероятно, мать ребенка.

«В то время с ним были еще две женщины. Мы подозреваем, что одна из них была матерью», - сказал начальник полиции Порт-Артура Тим Дурисо, добавив, что ребенок все еще находится под опекой родителя, его состояние проверили, с ним все в порядке.

Начальник полиции также сказал, что в настоящее время департамент изучает криминальное прошлое мужчины, который фигурирует в скандальном ролике. Ожидается, что ордер на арест будет выдан на следующей неделе окружной прокуратурой округа Джефферсон.