После пяти с половиной месяцев путешествий мои сбережения стали заканчиваться, что для нормального рационального человека могло бы означать, что пора закругляться и смириться с тем, что, возможно, кругосветное путешествие не обязательно должно состояться за один раз. Если уж что-то начато, то надо довести это до конца, а внутренний голос подсказывал мне, что я как-нибудь разберусь и с финансовой стороной вопроса. Поэтому я забронировала билет с Азорских островов в Нью-Йорк.

За пару недель до этого, мне удалось найти работу волонтером в месте, куда нужно было ехать два с половиной часа от Нью-Йорка, так что отправлялась я не совсем в неизвестность. Билеты куплены, оставалось решить, где переночевать три ночи в Нью-Йорке, не потратив много денег. Самые дешевые ночлежки стоили в районе ста евро за ночь, и тратить триста евро только на кровать казалось абсурдным.

Хостелов тоже было мало: в наличии был приличный, но дорогой вариант возле Манхэттена, где спишь, по сути, в шкафу, жуткая ночлежка в Гарлеме, с кровавыми пятнами и соседями-бездомными. Также можно было забронировать комнату в хостеле под железнодорожными путями в Куинсе и «атмосферный» молодежный мотель в Бруклине, где крысы воруют твои вещи.