ИСПОВЕДЬ Мой спутник жизни младше меня на 23 года – люди думают, что я его мать

Рейчел (50) и Алекс (27) вместе уже четыре года. Сын Рейчел всего на три года младше Алекса, но это не помешало паре наслаждаться друг другом. По словам Рейчел, их связь с Алексом крепка и не зависит от разницы в возрасте. «Возраст не определяет наши отношения», - уверенно говорит она.