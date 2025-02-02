Одна пара открыто признается, что их часто ошибочно принимают за мать и сына из-за большой разницы в возрасте. Несмотря на критику, они очень довольны своей жизнью и рекомендуют отношения с большой разницей в возрасте всем.
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ИСПОВЕДЬ ⟩ Мой спутник жизни младше меня на 23 года – люди думают, что я его мать
Рейчел (50) и Алекс (27) вместе уже четыре года. Сын Рейчел всего на три года младше Алекса, но это не помешало паре наслаждаться друг другом. По словам Рейчел, их связь с Алексом крепка и не зависит от разницы в возрасте. «Возраст не определяет наши отношения», - уверенно говорит она.