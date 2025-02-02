Вс, 2.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ИСПОВЕДЬ Мой спутник жизни младше меня на 23 года – люди думают, что я его мать

Перевод: Влада Лаевалинд
Copy
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: fizkes / Shutterstock

Одна пара открыто признается, что их часто ошибочно принимают за мать и сына из-за большой разницы в возрасте. Несмотря на критику, они очень довольны своей жизнью и рекомендуют отношения с большой разницей в возрасте всем.

Рейчел (50) и Алекс (27) вместе уже четыре года. Сын Рейчел всего на три года младше Алекса, но это не помешало паре наслаждаться друг другом. По словам Рейчел, их связь с Алексом крепка и не зависит от разницы в возрасте. «Возраст не определяет наши отношения», - уверенно говорит она.

@alex.michael13 Dare to love #agegapcouple #datingolderwomen #agegap #relationship #datingtips #love #fyp ♬ original sound - Music Travel Love
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх