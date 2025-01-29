Радио- и телеведущий Андрес Пуусепп вчера сообщил в социальных сетях, что сделал предложение матери своего ребенка Сандре Сиймуссаар во время их поездки в Лондон. О том, как это прошло, Пуусепп рассказал сегодня в утренней программе StarFM.
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ВИДЕО ⟩ Эстонский теле- и радиоведущий о том, как сделал предложение руки и сердца: «Напряжение нарастало...»
«Это произошло, как и обычно. Опускаешься на одно колено и говоришь, как все прекрасно», - говорит Пуусепп, рассказывая о том, как сделал своей невесте предложение руки в Лондоне.