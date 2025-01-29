ВИДЕО Эстонский теле- и радиоведущий о том, как сделал предложение руки и сердца: «Напряжение нарастало...»

«Это произошло, как и обычно. Опускаешься на одно колено и говоришь, как все прекрасно», - говорит Пуусепп , рассказывая о том, как сделал своей невесте предложение руки в Лондоне.

«Мы решили прокатиться на Лондонской канатной дороге, и там я решил, что это подходящий момент», - добавил он. Поездка длилась восемь минут, так что времени на размышления было не так уж много.