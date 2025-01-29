С 31 января на экраны выходит новый фильм Яана Тоотсена «Бунтарь в бабочке». Премьера документальной истории о президенте Ильвесе состоялась в Apollo Solaris 28 января. Смотрите, кто пришел на это мероприятие в галерее!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Бунтарь в бабочке»: смотрите, кто пришел на премьеру фильма о президенте Ильвесе
Документальный фильм Яана Тоотсена «Бунтарь в бабочке» показывает последние полтора года пребывания Тоомаса Хендрика Ильвеса у власти: как он борется со сложностями мировой политики и своей личной жизни.
Острый глаз камеры Тоотсена следует за Ильвесом в самые трудные моменты, не проявляя милосердия, но создавая захватывающий, довольно суровый и в то же время очень человечный портрет президента.
Спонсоры фильма - Эстонский капитал культуры, Эстонский институт кино, LHV и несколько частных лиц.