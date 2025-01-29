ГАЛЕРЕЯ «Бунтарь в бабочке»: смотрите, кто пришел на премьеру фильма о президенте Ильвесе

Документальный фильм Яана Тоотсена «Бунтарь в бабочке» показывает последние полтора года пребывания Тоомаса Хендрика Ильвеса у власти: как он борется со сложностями мировой политики и своей личной жизни.

Острый глаз камеры Тоотсена следует за Ильвесом в самые трудные моменты, не проявляя милосердия, но создавая захватывающий, довольно суровый и в то же время очень человечный портрет президента.