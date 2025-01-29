ФОТО Дочь Мадонны появилась на публике в одних колготках

Лента, которая в настоящее время называется «Кто эта девушка», наконец-то находится в разработке, спустя четыре года после завершения написания сценария и почти через два года после того, как он был отложен, пока Мадонна отправилась в свой тур «Celebration».

«​Кто эта девушка» - отсылка к комедийному фильму Мадонны 1987 года и одноименному синглу. Он будет рассказывать о ее многолетней карьере, а также о некоторых аспектах ее личной жизни, включая отношения с Карлосом Леоном и рождение их дочери Лолы в 1996-м. Карлос настаивал на том, чтобы Лола сыграла эту роль, утверждая, что она идеально подходит для нее.

«Я надеюсь, что они найдут на роль Лолы прекрасного ребенка, потому что тогда она была такой же красивой, как и сейчас. Им нужно нанять актрису, которая излучает силу, это у нее в крови. Лола - феноменальная актриса, я думаю, она была бы великолепна», - говорил он.

Джулия, которая играла мошенницу и аферистку Анну Делви в хите Netflix «Изобретая Анну», ранее рассказывала, что готовилась к роли, изучая музыку Мадонны, ее выступления и личную жизнь. Она также присоединилась к Мадонне на сцене во время ее тура «Celebration» в Бруклине, Нью-Йорк, в декабре 2023 года.