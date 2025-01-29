Леванди о язвительном комментарии с аккаунта управы Хааберсти: вероятно, сотрудник забыл переключиться на личный профиль

Лектор Матс Соомре активно высказывает свое мнение в Facebook. Например, 25 января он опубликовал на своей странице фото с подписью: «За всю историю в Эстонии никогда не жили так хорошо, как сегодня. И за всю историю в Эстонии никогда не жаловались так много, как сегодня».