«Я осуждаю это. Не приемлемо, когда такие комментарии пишет сотрудник местного самоуправления», - решительно заявляет старейшина района Анна Леванди.
Для подписчиков
Леванди о язвительном комментарии с аккаунта управы Хааберсти: вероятно, сотрудник забыл переключиться на личный профиль
Лектор Матс Соомре активно высказывает свое мнение в Facebook. Например, 25 января он опубликовал на своей странице фото с подписью: «За всю историю в Эстонии никогда не жили так хорошо, как сегодня. И за всю историю в Эстонии никогда не жаловались так много, как сегодня».