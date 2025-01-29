В ЧЕСТЬ 2025 ГОДА! Эстонский продюсер поделилась снимками своего необычного домашнего питомца

«Счастливого года Змеи вам желает Пилле!» - пишет Туули Роосма в социальных сетях и делится фотографиями своего необычного домашнего питомца. «Пилле живет с нами уже пять лет и любит лазать по деревьям», - добавляет продюсер.

Почти полутораметрового маисового полоза Туули и ее бывший муж Арбо подарили их сыну Андресу, когда ему исполнилось 12 лет.

«Так как в детстве я тоже мечтала о змее, не видела никакой причины запрещать это», - рассказывала Туули изданию Kroonika пять лет назад.

1 января Туули опубликовала в социальных сетях пост, предложив своим знакомым змеиную кожу. Дело в том, что змея Пилле решила сбросить старую кожу и войти в новый год в обновленном виде.

Первого января Туули сделала необычный пост в социальных сетях, предложив своим знакомым змеиную кожу. Дело в том, что змея Пилле решила сбросить старую кожу и войти в новый год в обновлённом облике.

«Кто из моих друзей хотел змеиную кожу, откликнитесь, я уже не помню! Пилле решила оставить все старое в прошлом году и встречает новый в свежем, сияющем наряде. Длина - 1,15 м, целая. С Новым годом всех! Оставьте и вы старое позади, а вдруг для кого-то другого это станет сокровищем!» - написала она на своей странице в Facebook.