Рене Зеллвегер воссоединилась с Хью Грантом на премьере продолжения «Дневника Бриджит Джонс»​

Для выхода в свет 55-летняя оскароносная актриса, вновь исполнившая роль Джонс, выбрала кружевное платье в пол и шпильки. Грант, который также вернется к своей роли разлучника Дэниела Кливера, появился перед камерами в классическом черном костюме и белой рубашке.

Рене Зеллвегер и Хью Грант. Фото: Laurent VU/SIPA

Пользователи соцсетей ностальгируют после появления совместных кадров с артистами. «Выглядит отлично! Надеюсь, Хью Грант будет играть большую роль, а не просто камео. С нетерпением жду», «Прекрасная Рене, в свои 55 ты выглядишь свежо и ярко!», «Не могу дождаться выхода нового фильма, Рене так хорошо сыграла эту роль», - пишут они.

Ранее Рене снялась в новой фотосессии и порассуждала о том, почему Бриджит Джонс так популярна: «Если коротко, то это как противоядие от Instagram. История Бриджит - это череда неудач, а не "успешный успех"», - объяснила она. Зеллвегер также рассказала, почему была вынуждена уйти из кино в 2010 году. По словам актрисы, она настолько устала, что ее начал раздражать даже собственный голос. Так она поняла, что надо сделать перерыв.

Роль в «Бриджит Джонс» стала для Зеллвегер первой за последние годы, гораздо чаще ее актерских работ в прессе обсуждают внешность актрисы. В 2014 году многие решили, что она сделала блефаропластику, ринопластику или SMAS-лифтинг (подтяжку лица), из-за которых у нее сильно изменились черты лица. Однако сама Рене отрицала какие-либо вмешательства.

«Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», мировая премьера которого состоится 12 февраля, выходит спустя почти четверть века после первого фильма и расскажет о дальнейшей жизни британской журналистки. По сюжету муж Бриджит Марк Дарси, которого играет Колин Ферт, умирает, и теперь она - 51-летняя вдова с двумя детьми в активном поиске.

Что касается личной жизни самой Рене Зеллвегер, то с осени 2021 года актриса встречается с британским телеведущим Антом Энстидом. В июле 2023 года стало известно, что влюблённые помолвлены и решили пожениться.