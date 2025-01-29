Режиссер Ингмар Йыела создал зрелищное представление, основанное на традициях китайской культуры, в котором приняли участие канатоходец Яан Роозе, танцоры, акробаты AN2M и барабанщики Taiko.

«С небес мы пригласили к нам главного героя прошлого года - Дракона, чтобы поблагодарить его, - рассказал о своей работе Ингмар Йыела. - Затем световое шествие направилось к открытию скульптуры Змеи, чтобы приветствовать ее и совместно благословить. Это стремительный забег в новый, яркий, ослепительный и, возможно, еще более светлый год».

К празднованию нового года эстонские художники Калле Прууден и Яанус Арна (HN STEEL) создали вручную 2,5-метровую скульптуру змеи весом около 200 килограммов. Теперь она установлена на главной площади квартала Ротерманна и станет символом 2025 года.

«Скульптура передает суть змеи - спокойствие, хитрость, подвижность, где важное место занимает композиция, создаваемая формой, - отметил руководитель HN STEEL Калле Прууден. - В активный момент змея очень подвижна, формируя интересные изгибы. Скульптура создавалась таким образом, чтобы передать динамичность змеи и ее сущность - спокойствие, хитрость, подвижность. Материалом послужили пластины из нержавеющей стали, которые имитируют кожу змеи, создавая ажурную и воздушную структуру».

Новый год Змеи начнется 29 января и продлится до 16 февраля 2026 года.