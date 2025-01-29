Анну Курникову заметили в инвалидном кресле

43-летняя Курникова появилась перед камерами на выходе из торгового центра в кресле-каталке и с деротационным сапожком на правой ноге, который обычно устанавливают при травмах конечности.

Ее сопровождали две дочери с воздушными шарами в руках и несколько друзей. На опубликованных в сети кадрах видно, что экс-теннисистка улыбается. О том, какую травму и как получила Курникова, не сообщается.

В последнее время о жизни Курниковой, которая прежде вела активную светскую жизнь, мало что известно. Сейчас она редко публикует посты в соцсетях, лишь иногда показывая детей и мужа - 49-летнего певца Энрике Иглесиаса. Пара поженилась летом 2023 года после 22 лет совместной жизни. У супругов растут семилетние двойняшки Николас и Люси и пятилетняя дочь Мэри.

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