ВИДЕО «Модная звезда даже после смерти»: на могиле любимца Пугачевой стали происходить необычные вещи

Исполнитель хита «Голубая луна» умер 27 сентября 2022 года в своей московской квартире, где его бездыханное тело к утру обнаружил близкий друг и арт-директор в одном лице Сергей Горох, пишут Fakty.

Музыкант и танцовщик так и не оправился от нескольких инсультов, первый из которых произошел еще в 2010 году. Тогда у Бориса Моисеева перестала работать правая рука и возникли проблемы с речью. Последние годы жизни эпатажная знаменитость провела у себя дома, не стремясь к контакту с окружающим миром. Единственной коллегой из цеха, с которой легендарный шоумен поддерживал общение вплоть до самой смерти, была Алла Пугачева.

Приложила артистка руку и к установке памятника на могиле Моисеева. Трехметровый бронзовый монумент умудрились раскритиковать в пух и прав вскоре после открытия. Мол, несмотря на все старания скульптора, в размахивающем руками персонаже признать любимого артиста удалось немногим.

Но недавно поклонники Моисеева поделились интересными наблюдениями. Как выяснилось, на могиле их любимца творится необычное. Кто-то начал наряжать нарядившего артиста в шарф и варежки.

Однако этот трогательный жест произвел сильное впечатление на фанатов покойной звезды.

«Модная звезда даже после смерти»; «Какие молодцы люди! Боря смотрит на все это великолепие с небес и радуется!»; «Красота. Теперь еще теплее Бореньке», - высказались комментаторы в соцсетях.