Отец Тиммы о результатах расследования: «Это ничего не меняет»

27 января был обнародован результат следственной проверки смерти 32-летнего экс-супруга Анны Седоковой. Согласно ей, Янис покончил с собой, как и сообщалось ранее. «Иные версии не подтвердились», - подчеркнули сотрудники правоохранительных органов в беседе с журналистами.