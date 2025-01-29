Результаты расследования российских правоохранительных органов, свидетельствующие, что Янис Тимма покончил жизнь самоубийством, пока ничего не значат, заявил в беседе с TVNET+ отец баскетболиста Райтис Тимма.
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Отец Тиммы о результатах расследования: «Это ничего не меняет»
27 января был обнародован результат следственной проверки смерти 32-летнего экс-супруга Анны Седоковой. Согласно ей, Янис покончил с собой, как и сообщалось ранее. «Иные версии не подтвердились», - подчеркнули сотрудники правоохранительных органов в беседе с журналистами.