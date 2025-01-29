ПРАЗДНИК ДО УТРА Эстонская светская львица не пожалела ни цента на празднование дня рождения

Бывшая возлюбленная актера Яна Ууспыльда и владелица салона красоты Бригита Антон несколько дней назад отпраздновала свой 27-й день рождения в роскошном президентском люксе отеля Hilton вместе с несколькими десятками друзей. «Вечеринка прошла очень весело. Это был идеальный день рождения», - делится Антон своими эмоциями, добавляя, что получила пакет с президентским люксом в подарок, но остается загадкой, кто его преподнес.