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ПРАЗДНИК ДО УТРА Эстонская светская львица не пожалела ни цента на празднование дня рождения

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Бригита Антон.
Бригита Антон. Фото: Erakogu

Бывшая возлюбленная актера Яна Ууспыльда и владелица салона красоты Бригита Антон несколько дней назад отпраздновала свой 27-й день рождения в роскошном президентском люксе отеля Hilton вместе с несколькими десятками друзей. «Вечеринка прошла очень весело. Это был идеальный день рождения», - делится Антон своими эмоциями, добавляя, что получила пакет с президентским люксом в подарок, но остается загадкой, кто его преподнес.

В минувшие выходные предпринимательница Бригита Антон гламурно отпраздновала свой день рождения в президентском люксе отеля Hilton, одна ночь в котором сейчас стоит 1 345 евро.

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