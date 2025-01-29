Популярный эстонский блогер Сейди Воогре усомнилась в подлинности бальзамов для губ Rhode, продававшихся на платформе Kaup24, спровоцировав бурное обсуждение их происхождения и десятки тысяч просмотров в TikTok.
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В эстонском интернет-магазине появились, возможно, поддельные бальзамы для губ: начата внутренняя проверка
На данный момент интернет-магазин удалил товары со своего сайта и объявил о проведении тщательной внутренней проверки, подчеркнув, что к таким случаям относится со всей серьезностью.