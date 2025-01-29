В эстонском интернет-магазине появились, возможно, поддельные бальзамы для губ: начата внутренняя проверка

На данный момент интернет-магазин удалил товары со своего сайта и объявил о проведении тщательной внутренней проверки, подчеркнув, что к таким случаям относится со всей серьезностью.

«Я не знаю, знали ли вы, но в Kaup24 неожиданно для меня продаются продукты Rhode от Хейли Бибер!» - так начала свое TikTok-видео Сейди Воогре, тестируя бальзамы, заказанные в этом интернет-магазине. На сегодняшний день ролик набрал около 50 000 просмотров.