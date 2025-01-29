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В эстонском интернет-магазине появились, возможно, поддельные бальзамы для губ: начата внутренняя проверка

Перевод: Светлана Карабут
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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Hailey Rhode Bieber Youtube'ist / kuvatõmmis Kaup24.ee-st / Elu24 kollaaž

Популярный эстонский блогер Сейди Воогре усомнилась в подлинности бальзамов для губ Rhode, продававшихся на платформе Kaup24, спровоцировав бурное обсуждение их происхождения и десятки тысяч просмотров в TikTok.

На данный момент интернет-магазин удалил товары со своего сайта и объявил о проведении тщательной внутренней проверки, подчеркнув, что к таким случаям относится со всей серьезностью.

«Я не знаю, знали ли вы, но в Kaup24 неожиданно для меня продаются продукты Rhode от Хейли Бибер!» - так начала свое TikTok-видео Сейди Воогре, тестируя бальзамы, заказанные в этом интернет-магазине. На сегодняшний день ролик набрал около 50 000 просмотров.

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