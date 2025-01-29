Беременная Меган Фокс не общается с Machine Gun Kelly: рэпер отреагировал

Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) отреагировал на обвинения, что он и беременная Меган Фокс не в хороших отношениях и даже не разговаривают друг с другом, когда ее срок родов все ближе.

«Как могут источники говорить, когда источники ничего не сказали», - написал рэпер рядом с фотографиями без рубашки, на которых он смотрит в окно.

Бейкер не предоставил больше контекста, но накануне TMZ сообщил, что Меган Фокс и MGK не общаются, по словам источников.

Инсайдеры сообщили изданию, что звезда «Трансформеров» не хочет иметь ничего общего со своим бывшим, утверждая: «Все в ее окружение рады этому... Им кажется, что она наконец опомнилась, исключив его из своей жизни».

Источник подчеркнул, что пока непонятно, как музыкант и актриса, которая родит в марте 2025, будут воспитывать общего ребенка.

В ноябре 2024 года звездная пара рассталась во время отпуска в Колорадо после того, как Меган нашла что-то в телефоне рэпера, что заставило ее уехать раньше.

Всего за две недели до этого они объявили, что ждут рождения первого общего ребенка.

Многодетная мама уже воспитывает 12-летнего Ноа, 10-летнего Бодхи и 8-летнего Джорни со своим бывшим мужем Брайаном Остином Грином, звездой сериала «Беверли-Хиллз».